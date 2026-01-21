Secciones
SociedadActualidad

Patricia Neme se dedicó al canto y a la solidaridad

La cantante tucumana fue parte del Coro Universitario y del Estable del Teatro Colón.

Patricia Neme se dedicó al canto y a la solidaridad
Hace 6 Hs

Durante 34 años, la mezzosoprano Patricia Neme integró el Coro Estable del Teatro Colón luego de haberse formado en su Instituto desde 1982. Pero su vínculo con el canto había comenzado mucho antes, cuando en 1972 se integró al Coro Universitario, luego de haber formado parte de un conjunto de folclore en la Escuela Normal. Además integró el prestigioso Grupo Vocal Carlos Vilo, a través del cual se relacionó artísticamente con Carlos Guastavino, quien le dedicó la composición “Balada”, con letra de la chilena Gabriela Mistral.

Esa relación con la música que comenzó en la adolescencia continuó durante toda su vida, que se apagó recientemente en la Capital Federal y que enlutó a toda la comunidad musical que la conoció.

Neme nació en Tucumán el 20 de noviembre de 1952, en el seno de una familia que compartió con sus padres Emilio Neme y Concepción Balcells y su hermano Rodolfo, y participó en una innumerable cantidad de producciones líricas y sinfónico-corales. Sus compañeros del Colón destacaron “su profundo sentido del trabajo colectivo, su rigor musical y su compromiso artístico”. “Patricia fue una maestra generosa, que brindó clases durante muchos años y en numerosas ocasiones ad honorem, y desarrolló una labor profundamente humana al dirigir e integrar el coro de pacientes oncológicos Oncolocos, en un compromiso solidario que abarcó discretas campañas de recolección de ropa para familias necesitadas de su provincia”, evocaron.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Siento que hice todo lo que podía”: la historia de una tucumana que sueña con llegar a una universidad de Estados Unidos
1

“Siento que hice todo lo que podía”: la historia de una tucumana que sueña con llegar a una universidad de Estados Unidos

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención
2

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto
3

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

4

Cartas de lectores I: denuncias desde el nogalito

5

Cartas de lectores II: la muerte de un inocente

6

Cartas de lectores III: círculo del magisterio

Más Noticias
Jugando al truco en medio de la tormenta

Jugando al truco en medio de la tormenta

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Festival Nacional de Malambo: “Somos como un jugador de fútbol, pero no cobramos nada”

Festival Nacional de Malambo: “Somos como un jugador de fútbol, pero no cobramos nada”

El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

Recuerdos fotográficos: las motos de la década del 50

Recuerdos fotográficos: las "motos" de la década del 50

Comentarios