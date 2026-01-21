Patricia Neme se dedicó al canto y a la solidaridad

Durante 34 años, la mezzosoprano Patricia Neme integró el Coro Estable del Teatro Colón luego de haberse formado en su Instituto desde 1982. Pero su vínculo con el canto había comenzado mucho antes, cuando en 1972 se integró al Coro Universitario, luego de haber formado parte de un conjunto de folclore en la Escuela Normal. Además integró el prestigioso Grupo Vocal Carlos Vilo, a través del cual se relacionó artísticamente con Carlos Guastavino, quien le dedicó la composición “Balada”, con letra de la chilena Gabriela Mistral.

Esa relación con la música que comenzó en la adolescencia continuó durante toda su vida, que se apagó recientemente en la Capital Federal y que enlutó a toda la comunidad musical que la conoció.

Neme nació en Tucumán el 20 de noviembre de 1952, en el seno de una familia que compartió con sus padres Emilio Neme y Concepción Balcells y su hermano Rodolfo, y participó en una innumerable cantidad de producciones líricas y sinfónico-corales. Sus compañeros del Colón destacaron “su profundo sentido del trabajo colectivo, su rigor musical y su compromiso artístico”. “Patricia fue una maestra generosa, que brindó clases durante muchos años y en numerosas ocasiones ad honorem, y desarrolló una labor profundamente humana al dirigir e integrar el coro de pacientes oncológicos Oncolocos, en un compromiso solidario que abarcó discretas campañas de recolección de ropa para familias necesitadas de su provincia”, evocaron.