Pasan las décadas y las aguas siguen bajando turbias

Las escenas que hoy se repiten en Lules, Aguilares, Villa Chicligasta, Los Gómez y Los Gutiérrez, entre otras localidades afectadas por las lluvias, son el reflejo de una deuda que se mantiene en Tucumán. En la Quebrada de Lules el río avanzó sin resistencia y se llevó casi 200 metros de la ruta provincial 321. Donde hasta hace pocas horas había una calzada, hoy quedan fragmentos de pavimento dispersos. Más allá de la ruta dañada, lo que queda en evidencia es la fragilidad de nuestra infraestructura (o la falta de ella) frente a un escenario que conocemos de memoria.