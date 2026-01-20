Personal doméstico: cuánto cobrarán en enero de 2026 con bono y aumento

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares logro actualizar las escalas de valores salariales para el personal doméstico. Los nuevos montos implican que los y las trabajadoras de casas particulares tendrán en enero un sueldo distinto al de diciembre. Como adicional al salario básico, también se acordó otorgar un bono en carácter no remunerativo.
Con el depósito de enero, serán tres meses del pago del bono como un monto extra al salario. La CNTCP acordó que este pago debía hacerse durante tres meses y enero es el último de ellos. Se trata de una suma de 14,000 pesos mensuales para quienes cumplan más de 16 horas de trabajo entre las jornadas de toda la semana.
La CNTCP previó otorgar montos proporcionales a las horas de trabajo. Quienes presten servicios entre 12 y 16 horas por semana también percibirán un bono, pero inferior, equivalente a $9.000. Por último, el monto más bajo está asignado a quienes trabajen menos de 12 horas por semana. A estos trabajadores les corresponderá $6.000.
Salario de enero de las empleadas domésticas
Los salarios están determinados por escalas según las tareas que cumpla el personal. Los supervisores cobran $3.895,56 la hora de base si es que se retiran de su lugar de trabajo y $4.254,05 si no lo hacen. El sueldo mensual del personal con retiro es de $485.961,09 mientras que el del personal sin retiro asciende a $539.711,97.
Para personal especializado, como cocineros y otras tareas específicas, la remuneración es de $3.696,15 la hora con retiro y $4.039,45 sin retiro; el salario mensual avanza a $452.478,51 y $502.101,03, de acuerdo a los datos oficiales.
Los caseros, encargados del mantenimiento y resguardo de propiedades donde residen, perciben $3.494,25 por hora y un sueldo mensual de $441.806,54 en enero de 2026. Quienes se desempeñan en asistencia y cuidado de personas, perciben $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales con retiro, y $3.894,43 la hora y $490.745,56 al mes sin retiro.
Las propiamente dichas empleadas domésticas; es decir, que realizan tareas generales como limpieza, cocina y mantenimiento; cobrarán $3.250,10 por hora y el salario mensual será de $398.722,14. Para la modalidad sin retiro, el valor es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.