¿Cuánto tiempo libre necesitamos para ser felices? La ciencia tiene una respuesta

Especialistas determinaron la cantidad de horas que necesitamos en el día para conseguir el bienestar.

Hace 1 Hs

A veces creemos que la felicidad demanda mucho tiempo, que con el objetivo de estar en calma, sentir satisfacción o lograr el bienestar necesitamos más horas en el día. Pero a veces tanto tiempo libre no siempre es la solución. Los científicos llegaron a un acuerdo y determinaron cuántas horas libres se necesitan para ser felices.

Recientemente, un estudio llevado a cabo por psicólogos sociales y del comportamiento de la UCLA (Universidad de California) develó la respuesta a través de una pregunta que le realizaron a 10.000 personas.

Los especialistas calcularon cuánto tiempo las personas dedicaban en su día a realizar actividades de dispersión como relajarse, ver televisión, practicar deportes o juntarse con amigos. Luego determinaron cómo esa cantidad de tiempo se relacionaba con estados de satisfacción.

Los resultados obtenidos fueron iluminadores: descubrieron que dos horas de tiempo libre eran ideales para lograr la felicidad. Así también determinaron que el máximo serían cinco horas y que exceder este tiempo, disminuye ese estado.

¿Poco o mucho tiempo libre?

El  “time poor” o la “pobreza de tiempo” afecta en el sentimiento de felicidad y satisfacción. El no tener tiempo libre puede generar efectos sentirnos más deprimidos, estresados o emocionalmente exhaustos.

Sin embargo, en el otro lado se encuentra el exceso de tiempo libre. Sobrepasar las cinco horas de este “tiempo de dispersión” genera el mismo efecto que no tener tiempo, ya que contamina nuestro sentido de propósito y de qué queremos lograr en la vida.

Cómo gestionar el tiempo de manera efectiva

El tiempo libre es importante, pero no es sólo la cantidad de minutos sino qué hacemos en esos momentos.

Gestionar nuestro tiempo de una manera eficiente es importante para lograr la satisfacción que buscamos. Aquí se detallan algunos consejos para manejar el tiempo libre de manera efectiva:

- Establecer prioridades: es ideal identificar las actividades más significativas para cada uno y priorizarlas.

- Establecer metas personales: tener objetivos claros durante el tiempo libre dará un mejor sentido y sensación de productividad.

- Planificación consciente: esto hará que cada uno pueda aprovechar al máximo sus minutos u horas libres.

Incorporar actividades productivas: aquello que consideres productivo tendría que estar en tu lista de cosas por hacer.

- Buscar equilibrio: encontrar un equilibrio adecuado entre el tiempo dedicado a las responsabilidades y al ocio.

- Experimentar con diferentes actividades: no siempre hacer lo mismo puede ayudar. Es ideal probar actividades, deportes o entretenimientos nuevos.

- Evaluación regular: hacer evaluaciones periódicas para ajustar la gestión del tiempo, según las necesidades y metas personales, podría ser una increíble solución cada cierto tiempo.

