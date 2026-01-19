Gigante lácteo frenó todas sus plantas, suma casi 4.000 cheques sin fondos y empleados toman instalaciones

Mientras la producción está completamente detenida y la marca casi desapareció de las góndolas, en el sector lácteo vuelve a tomar fuerza la posibilidad de un traspaso de activos. En ese marco, trascendió el interés de la francesa Savencia, uno de los principales jugadores del mercado local y controlante de marcas como Milkaut e Ilolay. Aunque aún no hay definiciones, directivos de la firma europea ya habrían mantenido contactos con la familia Espiñeira, actual dueña de Verónica, en un escenario donde el futuro de la histórica láctea pende de un hilo.