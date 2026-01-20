La fiesta tucumana del vino patero se celebró en Laborde

El pasado fin de semana se realizaron las instancias definitorias en el Pre-Cosquín, el selectivo del cual surgen las nuevas figuras que subirán al escenario mayor del folclore nacional desde este sábado. Los participantes tucumanos que disputaban la final en las distintas categorías no tuvieron éxito y quedaron de lado en las últimas rondas, por lo cual no hay ganadores locales ni presencia provincial que haya surgido de la sede que tuvo lugar en Tucumán a fines de 2025. Además, a diferencia de otras ediciones del encuentro en suelo cordobés, el Ente Cultural de la Provincia decidió no presentar espectáculo propio. Entre los vencedores figuran Francisco Santarén, llegado de la sede Santa Teresita (Buenos Aires), y Wara Calpanchay de la sede San Salvador de Jujuy, en el rubro Solista Vocal; en Dúo Vocal, Madera Mineral de la sede La Plata (Buenos Aires); en Conjunto Vocal, Trinar, de la sede Resistencia (Chaco); y en Canción Inédita, “La Yuyera”, de Damián Lemes, de la sede Gualeguaychú.