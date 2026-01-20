La fiesta tucumana del vino patero se celebró en Laborde

Participar en los festivales tradicionales más importantes del país es un desafío que desvela a los tucumanos año tras año. La presencia sobre los escenarios permite mostrar lo logrado tras mucho esfuerzo y constancia, pero además garantiza una visibilidad nacional y posibilidades de crecimiento y evolución que no siempre se pueden conseguir de otra forma.
Las ilusiones viajan dentro de las valijas de quienes representan a la provincia en distintas expresiones artísticas. La mayoría de los participantes quedarán en el camino, pero otros lograrán trascender desde una eventual victoria, que saben efímera porque el talento debe mostrarse cada vez que se sube al escenario.
Pero, por más breve que sea la alegría, existe y es bienvenida. En el reciente Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba, Tucumán piso fuerte y se llevó la estatuilla mayor en dos categorías: Cuadro Costumbrista Regional interpretado por los miembros de tres academias y Malambista Joven, para Santiago Valdez (ver APARTE).
“Este es uno de los eventos más importantes para los bailarines y malambistas de todo el país”, afirma Karina Jerez, todavía atravesada por el orgullo de integrar la delegación que ganó en su rubro. El ballet estuvo conformado por artistas de las academias Virgen de la Merced que conduce Sofía Luna; Esencia Tucumana, donde la joven comparte responsabilidades con Fernando Figueroa y de La Donosa del Rosario, de Cristian Torrez, quien estuvo a cargo del diseño y fue el guía del baile ganador.
“Para llegar a tan ansiado encuentro, los bailarines deben participar de un certamen preselectivo, en el cual se conforma el elenco que representa a Tucumán”, le explica a LA GACETA. Aparte de los profesores, intervinieron Norberto Cuevas, Lina Landoval, Janeth Rodríguez, Luis Salinas, Marcelo Medina, Cristina Flores, Ramiro Sotelo, Rocío Bernardo, Mora Cantero, Jorge Gómez, Abel Lázaro, Alexi Carly, Yanina Paz, Erik Quinteros, Mocho Roldán, Yanina Ávila, Analia Teseyra, Agustín Chamar, Cristina Flores, Lucía Juárez, Brisa Paz, Gabriel Ahumada, Azhu Ramos, Luciano Pereyra, Poli Ramos y Emi Alderete; como recitador estuvo Hernán Luna y el acompañamiento musical fue de Lucas Torres, Juan Cruz Torrez y Juan Luis Borquez.
“El cuadro que hicimos tenía como objetivo mostrar las costumbres y tradiciones de nuestra provincia; en esta oportunidad, hicimos una representación de la fiesta del vino patero mistela en los Valles Calchaquíes. Es fruto de una investigación de un evento popular que se realiza desde hace 300 años. Pudimos mostrarlo sobre el escenario y ser reconocidos por los jurados”, precisa. En 2019 resultaron subcampeones en ese rubro, lo que ya marcaba la calidad de la propuesta que presentaron.
La experiencia previa tiene su peso: Torrez ya conoce lo que es ganar fiestas nacionales y el ballet Esencia Tucumana se impuso en otros años en malambo femenino y en pequeños artistas, y en diciembre, salió campeón nacional de zamba en categoría adultos en el certamen realizado en Salta.
“Estamos acostumbrados a competir, pero es la consecuencia de un trabajo que se realiza durante todo el año, cada academia con sus alumnos. Es difícil quedar elegidos, porque en Tucumán hay muchísimo talento, por lo que estamos muy felices haber ganado entre las 24 provincias que participan de Laborde”, resalta.
Jerez remarca que “todo es sacrificio, perseverancia e inversión que le cuesta al bailarín, tanto en el selectivo como en el viaje para representar a los tucumanos en las instancias nacionales”. En ese sentido, trascendió que algunos bailarines de Banda del Río Salí, Alderetes, Simoca y otras localidades del interior recibieron apoyo institucional municipal, pero no así los de San Miguel de Tucumán. El Ente Cultural de la Provincia no colaboró para que el elenco pueda participar. En su rubro, se impuso a Los Peregrinos, grupo de Santiago del Estero (quedaron segundos con su obra “La Alumbrada”); y a Palpitando Tradiciones de Formosa (completaron el podio con el tercer lugar).
En las otras categorías de danza, no hubo finalistas tucumanos, pero sí del NOA: en Conjunto, los elencos fueron de Neuquén, Catamarca (el elenco de Yawar Waina se llevó el premio mayor) y Jujuy; y en Cuadro Histórico, de La Rioja, San Juan y Córdoba (ganó con El Reservado Ballet). En tanto, en Pareja de Danza compitieron en la definición duetos de Salta (se impusieron Jimena Abrelco Marucci y Horacio Quispe), Córdoba y Río Negro.
Música
Laborde no sólo es baile, sino también música, con un destacado desempeño del NOA. Desde Santiago del Estero, Valeria Facelli obtuvo el primer puesto en Solista de Canto con su interpretación de “Criollita santiagueña”, donde Tucumán obtuvo una mención especial en la voz de Ignacio Cuellar.
En Dúo de Canto se impuso Catamarca, representado por Geremías Maldonado y Javier Pereyra Vilte; mientras que en Solista Instrumental el primer premio quedó en Córdoba, en manos de Cristian Andrés Ojeda.
Buenos Aires se impuso en conjunto de música tradicional y en revelación con el grupo instrumental Quinto Espacio, que será parte de la grilla del festival del próximo año (lo conforman Lucas Fernández Decillis, Manuel Fuentes Lanesán, Maximiliano Bracamonte y Nicolás Ruiz); y en Recitador Gauchesco ganó el pampeano José Ricardo Carena.
Sin tucumanos en Cosquín
Terminó la instancia selectiva de los nuevos valores
El pasado fin de semana se realizaron las instancias definitorias en el Pre-Cosquín, el selectivo del cual surgen las nuevas figuras que subirán al escenario mayor del folclore nacional desde este sábado. Los participantes tucumanos que disputaban la final en las distintas categorías no tuvieron éxito y quedaron de lado en las últimas rondas, por lo cual no hay ganadores locales ni presencia provincial que haya surgido de la sede que tuvo lugar en Tucumán a fines de 2025. Además, a diferencia de otras ediciones del encuentro en suelo cordobés, el Ente Cultural de la Provincia decidió no presentar espectáculo propio. Entre los vencedores figuran Francisco Santarén, llegado de la sede Santa Teresita (Buenos Aires), y Wara Calpanchay de la sede San Salvador de Jujuy, en el rubro Solista Vocal; en Dúo Vocal, Madera Mineral de la sede La Plata (Buenos Aires); en Conjunto Vocal, Trinar, de la sede Resistencia (Chaco); y en Canción Inédita, “La Yuyera”, de Damián Lemes, de la sede Gualeguaychú.