Catalán, duro contra Abad: “Lo que no voy a hacer es mirar hacia otro lado cuando el futuro de Tucumán está en juego”

El cruce se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno provincial y referentes de La Libertad Avanza, que vienen reclamando cambios estructurales y una gestión más eficiente del Estado provincial.

Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. ARCHIVO
Hace 1 Hs

En medio de un fuerte cruce político, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, respondió con dureza a los cuestionamientos del ministro de Economía del gobierno de Osvaldo Jaldo, Daniel Abad, y dejó en claro su postura frente a la situación de la provincia.

“Ministro, usted mejor que nadie sabe lo que ayudé a Tucumán en estos dos años”, afirmó Catalán, marcando que su rol desde el Gobierno nacional fue clave para destrabar y acompañar obras estratégicas largamente postergadas en la provincia.

El dirigente libertario fue contundente al rechazar cualquier intento de desdibujar ese aporte y advirtió que no está dispuesto a callar frente a lo que considera una situación crítica para el futuro tucumano.

“Lo que no voy a hacer nunca es mirar para otro lado cuando está en juego el futuro de Tucumán”, remarcó.

Catalán sostuvo que su compromiso con la provincia es claro y permanente, pero cuestionó con dureza al oficialismo provincial por intentar instalar un relato que no se condice con los hechos. En ese sentido, señaló que Tucumán necesita decisiones de fondo, responsabilidad política y dejar atrás las disputas que solo buscan ocultar años de mala administración.

El cruce se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno provincial y referentes de La Libertad Avanza, que vienen reclamando cambios estructurales y una gestión más eficiente del Estado provincial.

TucumánOsvaldo JaldoDaniel AbadLisandro Catalán
