Pionero de la aviación: una historia, de la pista al aeroparque

El 23 de mayo de 1918, a bordo del biplano Voisin 5 LA de la Escuela de Aviación Militar, realizó exitosamente -junto al ingeniero Edmundo Lucius- un raid entre las localidades de El Palomar y San Miguel de Tucumán. El diario El Orden del miércoles 29 de mayo informaba del arribo del viajero. “A las 3:40 p.m. el avión de Matienzo hizo su aparición en dirección Sur Este, a una altura de 500 metros. La máquina sobrevoló el parque, luego la ciudad de San Miguel y aterrizó con extrema pericia en la pista, la que fue invadida por el público que vivaba a su héroe”.