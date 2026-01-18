50 segundos, y seis años

Nadie camina por la vereda. En el cantero de piedra que está a centímetros del lugar en el que murió Fernando hay un puñado de flores amarillas, blancas y azules. Y dos fotos idénticas con su cara, una placa y un cartel con su nombre pegados en el tronco del árbol que se erige en el cantero. En esa cuadra de la avenida 3 persisten las edificaciones que albergan locales como los que había en el verano de 2020. El único edificio cerrado es el de Le Brique, el boliche del que fueron expulsados Fernando y los integrantes del grupo que causó su muerte. Su fachada modernista -ya sin rastros de su nombre-, un rectángulo de hormigón gris fuera de escuadra, opera como un monumento involuntario. La estructura no encaja dentro de la sucesión de locales coloridos poblados de carteles comerciales, de uno y otro lado de la calle. Esa construcción que aglutinaba a 3.000 personas -amontonadas y moviéndose al ritmo de una música que superaba los 100 decibeles- la noche en que mataron a Báez Sosa, hoy es una masa de cemento vacía y silente.