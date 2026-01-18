Un microcosmos moral

En De los trágicos caminos del arte, el exconvicto Herminio Paredes transforma su talento pictórico en delirio homicida: asesina para “dar fuerza” a su obra. El arte, símbolo de redención, se vuelve instrumento del mal, y la creación, una forma de destrucción. El deseo, en cambio, es protagonista de Un fantasma voyeur, donde un difunto regresa para espiar a su viuda y el nuevo esposo. La sexualidad se convierte en castigo y la culpa en expiación imposible: en Buenavista, el placer nunca se ofrece sin la factura del dolor. El relato que da título al libro, El poeta del odio, condensa la tragedia del artista. Véspero Trinidad, un humilde cartero que gana un premio nacional de poesía, vuelve al pueblo esperando reconocimiento y encuentra desprecio. Su rencor lo consume hasta destruirlo: el odio se convierte en destino metafísico. Buenavista es, por momentos, la patria del resentimiento y la frustración.