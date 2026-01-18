Consejos clásicos para el desamor

En El arte del desamor Ovidio se presenta como un experto en asuntos amorosos. Habla como un científico que pontifica en verso. Es importante recordar un antecedente de nuestro poeta: Lucrecio escribe versos sobre cuestiones científicas en Sobre la naturaleza de las cosas. Ovidio elabora una serie de reglas para pasar la tormenta: anota y glosa consejos para salir de la desesperación amorosa. Aunque El arte de amar enseña cómo enamorarse y Remedios para el amor explora los caminos para salir de la enfermedad, no existe una simetría entre los dos libros. La idea del primero no es una complementación del segundo. De un libro a otro hay un salto argumentativo y filosófico: en el primer libro el amor es visto como algo bueno; en el segundo, es un veneno, una enfermedad. En Remedia amoris lo llama un defecto o una herida.