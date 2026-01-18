Horacio Vogelfang: “La ciencia, la educación y la salud son bienes sociales”

- Hace muy pocos días, durante la presentación del libro, cambié mi impresión. Coordinaba el evento una hija mía y cuando comenzó a hablar, dijo que escribir un libro no es un hecho catártico sino un hecho político. Yo siempre decía que para mí fue como un ejercicio de catarsis, porque lo empecé a escribir cuando vislumbraba que me tenía que ir del Hospital Garrahan, muy a mi pesar, después de más de 30 años de trabajar ahí y considerarlo mi segundo hogar. Comencé a sentir que eso era una herida que se abría y coincidió que en esos días el periodista Javier Sinay me hace una entrevista y al terminar me dijo que le parecía que mi historia daba para un libro. Le pregunté si daba ese tipo de talleres de escritura y así surgió, a fines de 2020. Fueron apareciendo circunstancias, personajes, pacientes. Y escribir me ayudó a procesar muchas cosas. Una vez que se definió que esto iba a ser un libro fue todo muy rápido, vertiginoso, y aquello que fue una suerte de ejercicio catártico se transformó en un hecho político. Lo que está escrito puede tener sus consecuencias.