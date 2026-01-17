Especies extintas en 2026: las seis pérdidas más alarmantes del último año

Del mundo animal examinado por la ciencia, casi el 28% de las especies aparece en el registro de amenazadas, mientras que para 2025, fueron seis los grupos que ya no pueden encontrarse en la naturaleza. La Lista Roja de Especies Amenazadas no declara extinciones a la ligera, sino que deben pasar décadas sin registros confirmados tras exhaustivas búsquedas. Así fue que para el último año, fueron varios de los grupos que ya no pudieron volver a encontrarse.