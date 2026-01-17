Récord de producción en la campaña alcoholera

El avance de la campaña alcoholera local lleva 264 días de trabajo,; en Tucumán se han producido 352.383.174 litros de alcohol hidratado, un incremento de un 4.8% a la misma fecha de la campaña 2024. Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 238.600.621 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 60% del total del alcohol producido. En Salta y Jujuy, en conjunto, han producido 227.056.429 litros de alcohol hidratado, suba del 7,8% a la misma fecha de la campaña 2024. Del total de alcohol hidratado, se deshidrataron 173.396.573 litros para la mezcla con nafta: el 77% del total de alcohol producido. En lo referente a la producción regional en conjunto, la región NOA ha producido al 14 de enero un total de 579.440.003 litros de alcohol hidratado.