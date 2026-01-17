En Tucumán se patentaron 89 motos por día durante 2025

Con 650.325 unidades, el mercado de motocicletas cerró 2025 con un crecimiento del 33,8% en las ventas de unidades 0 KM. A nivel nacional, diciembre fue el mes destacado para el sector, con 60.078 unidades patentadas, lo que representa un incremento del 150% respecto al mercado automotriz. Según los datos del Sistema de Información del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), los patentamientos de diciembre mejoraron un 15% respecto de noviembre (45.004 unidades) y un 20% en la comparación interanual.