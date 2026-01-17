Secciones
En Tucumán se patentaron 89 motos por día durante 2025

El sector cerró el año con un crecimiento explosivo, aportando el 5% del mercado total de Argentina.

Con 650.325 unidades, el mercado de motocicletas cerró 2025 con un crecimiento del 33,8% en las ventas de unidades 0 KM. A nivel nacional, diciembre fue el mes destacado para el sector, con 60.078 unidades patentadas, lo que representa un incremento del 150% respecto al mercado automotriz. Según los datos del Sistema de Información del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), los patentamientos de diciembre mejoraron un 15% respecto de noviembre (45.004 unidades) y un 20% en la comparación interanual.

“Los resultados son un hito para nuestra industria y han superado nuestras propias expectativas. Estos logros son el resultado del trabajo conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores”, dijo Federico Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

Tucumán fue uno de los mercados más activos del NOA. Diciembre fue uno de los meses claves en el que se patentaron 3.845 unidades, un 65,4% más que noviembre. Terminando el período con un incremento acumulado del 36,9%, Tucumán se posicionó como la provincia de mayor expansión en el NOA (32.546 unidades u 89 motos por día en promedio) y aportó el 5% del patentamiento nacional. 

Estos números demuestran la consolidación del mercado de motos como alternativa de movilidad en la región. Conforme a esto, referentes de las principales concesionarias de la provincia coinciden en que 2025 fue un año fructífero para el sector de las dos ruedas. 

Desde la sucursal central de Castillo (concesionario oficial Honda), destacaron que la demanda se concentró en modelos como la Siam 110, la Honda Wave 110 y la XR 150, con un rango de precios que oscila entre los $ 1,7 millón y los $ 12,9 millones. 

Por su parte, desde Yuhmak identifican dos perfiles de clientes bien definidos: quienes buscan una solución económica al transporte diario y aquellos que apuestan por la calidad y durabilidad de una marca líder como Honda, ya sea como vehículo principal o segunda unidad.

