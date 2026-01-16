Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

Comentarios