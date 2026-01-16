Prisión preventiva para un sujeto que apuñaló a su padre en la espalda

El violento episodio tuvo lugar el domingo a la medianoche en Cruz Alta y es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, al mando de María del Carmen Reuter. De acuerdo con lo narrado por el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, mientras la víctima se encontraba junto a familiares y amigos en el fondo de su domicilio, ubicado en Colonia N°1, su hijo salió del interior de la casa y, “sin mediar palabra y con intenciones de causarle la muerte”, le asestó una puñalada con un cuchillo tipo sierrita por la espalda, a la altura del pulmón. Según señaló Maggio, el imputado “no logró su cometido ya que la víctima fue rápidamente auxiliada y trasladada al hospital Centro de Salud”.