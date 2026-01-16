Secciones
Prisión preventiva para un sujeto que apuñaló a su padre en la espalda

Fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo

Prisión preventiva para un sujeto que apuñaló a su padre en la espalda
Hace 2 Hs

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de un hombre por haber apuñalado en la espalda a su padre. El acusado estará 60 días bajo prisión preventiva si el personal del hospital Obarrio lo considera una persona apta para ser alojado en un complejo penitenciario.

El violento episodio tuvo lugar el domingo a la medianoche en Cruz Alta y es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, al mando de María del Carmen Reuter. De acuerdo con lo narrado por el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, mientras la víctima se encontraba junto a familiares y amigos en el fondo de su domicilio, ubicado en Colonia N°1, su hijo salió del interior de la casa y, “sin mediar palabra y con intenciones de causarle la muerte”, le asestó una puñalada con un cuchillo tipo sierrita por la espalda, a la altura del pulmón. Según señaló Maggio, el imputado “no logró su cometido ya que la víctima fue rápidamente auxiliada y trasladada al hospital Centro de Salud”.

Tras presentar las evidencias recolectadas hasta el momento se lo imputó como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y solicitó que fuera sometido a 60 días de preventiva.

La defensa del acusado dijo que padecería un problema psiquiátrico, por lo que pidió que antes fuera evaluado en el hospital Obarrio a los efectos de que sea revisado y se indique si puede permanecer alojado en un destacamento penitenciario o se recomiende el temperamento médico a seguir. El juez interviniente hizo lugar a ambos planteos.

