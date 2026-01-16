La emoción estará presente en la noche de Abel Pintos en El Mollar

Hace poco más de un mes, la muerte de Gonzalo Urueña sacudió al universo de la música popular tucumana y nacional. Desde el club Central Córdoba (CC), el empresario, productor y trabajador del espectáculo había construido un espacio para satisfacer al público del NOA con propuestas masivas de calidad, un camino abierto por su padre, Rubén Urueña.
Su nombre será inevitablemente evocado esta noche, cuando Abel Pintos suba al escenario del club Defensores de El Mollar. Entre el cantante y Gonzalo se había construido un vínculo de amistad que excedió lo meramente artístico y que se fue consolidando en cada visita del vocalista a la provincia, puerta de entrada al NOA y lugar de referencia en su carrera. Por eso es que su recuerdo y su legado estarán presentes en el show en la localidad turística tucumana, que pasa por la organización de CC aunque sea fuera de su estadio.
Las puertas del predio abrirán a las 19 y la fiesta comenzará media hora más tarde con el set especialmente diseñado por Dj Selecthoor (Julio Rasuk), en una previa de tres horas. Pintos está anunciado para las 22.30, para un extenso repaso por su trayectoria en momentos en que está preparando el lanzamiento de un nuevo material discográfico (por este motivo, Sony no autoriza entrevistas periodísticas).
En noviembre se conoció el primer adelanto del álbum que saldrá este año: “Hielo al vino”, inspirada en una historia personal, se anuncia como el inicio de una remozada etapa como autor en momentos en que celebrará sus 30 años de carrera. Su idea es trabajar en la fusión de lo nuevo con temas clásicos, incluyendo distintas colaboraciones como la realizada con Roze en “Esperando por tí”. Se aguarda que Abel estrene algún material esta noche.
El repertorio está pautado desde principios de año, y aunque no trascendió qué temas lo integrarán, se descuenta que será un repaso amplio por todos sus grandes éxitos. Se descarta que alguna será dedicada especialmente a Gonzalo Urueña. “Mi hermano no tenía una canción preferida -recordó ayer Rubén Urueña (hijo) a LA GACETA-, le gustaban todas. No hacía hincapié en alguna en especial, más allá de que a cada uno nos atraiga más una que otra. Sí era un artista al cual escuchaba”.
“No tenemos pensado en hacer un homenaje especial; siempre está presente, como mi viejo, en cada una de las actividades que realice CC, que es la mejor manera de recordarlos”, agregó, más allá de que este sea el primer gran recital desde su fallecimiento.
Por lo pronto, desde la organización destacaron la simpleza del artista y del equipo que lo acompaña en cuanto a pedidos especiales, a diferencia de otras estrellas. Como Pintos y todo el staff eligieron hospedarse en Tafí del Valle, las actividades recreativas que realicen se concentrarán en esa zona.
La prueba de sonido será hoy mismo y el remanente de entradas disponibles se podrán adquirir en forma presencial en la boletería del club de El Mollar y en modo virtual en el sitio cctucuman.ar.