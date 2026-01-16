La emoción estará presente en la noche de Abel Pintos en El Mollar

Su nombre será inevitablemente evocado esta noche, cuando Abel Pintos suba al escenario del club Defensores de El Mollar. Entre el cantante y Gonzalo se había construido un vínculo de amistad que excedió lo meramente artístico y que se fue consolidando en cada visita del vocalista a la provincia, puerta de entrada al NOA y lugar de referencia en su carrera. Por eso es que su recuerdo y su legado estarán presentes en el show en la localidad turística tucumana, que pasa por la organización de CC aunque sea fuera de su estadio.