Secciones
CulturaSHOW EXCLUSIVO

La emoción estará presente en la noche de Abel Pintos en El Mollar

El artista actuará en el club Defensores de El Mollar, entre un recorrido por su trayectoria y el recuerdo de Gonzalo Urueña.

TRES DÉCADAS. Abel Pintos actuará en El Mollar, y lanzará nuevo disco. TRES DÉCADAS. Abel Pintos actuará en El Mollar, y lanzará nuevo disco.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs

Hace poco más de un mes, la muerte de Gonzalo Urueña sacudió al universo de la música popular tucumana y nacional. Desde el club Central Córdoba (CC), el empresario, productor y trabajador del espectáculo había construido un espacio para satisfacer al público del NOA con propuestas masivas de calidad, un camino abierto por su padre, Rubén Urueña.

Su nombre será inevitablemente evocado esta noche, cuando Abel Pintos suba al escenario del club Defensores de El Mollar. Entre el cantante y Gonzalo se había construido un vínculo de amistad que excedió lo meramente artístico y que se fue consolidando en cada visita del vocalista a la provincia, puerta de entrada al NOA y lugar de referencia en su carrera. Por eso es que su recuerdo y su legado estarán presentes en el show en la localidad turística tucumana, que pasa por la organización de CC aunque sea fuera de su estadio.

Las puertas del predio abrirán a las 19 y la fiesta comenzará media hora más tarde con el set especialmente diseñado por Dj Selecthoor (Julio Rasuk), en una previa de tres horas. Pintos está anunciado para las 22.30, para un extenso repaso por su trayectoria en momentos en que está preparando el lanzamiento de un nuevo material discográfico (por este motivo, Sony no autoriza entrevistas periodísticas).

En noviembre se conoció el primer adelanto del álbum que saldrá este año: “Hielo al vino”, inspirada en una historia personal, se anuncia como el inicio de una remozada etapa como autor en momentos en que celebrará sus 30 años de carrera. Su idea es trabajar en la fusión de lo nuevo con temas clásicos, incluyendo distintas colaboraciones como la realizada con Roze en “Esperando por tí”. Se aguarda que Abel estrene algún material esta noche.

El repertorio está pautado desde principios de año, y aunque no trascendió qué temas lo integrarán, se descuenta que será un repaso amplio por todos sus grandes éxitos. Se descarta que alguna será dedicada especialmente a Gonzalo Urueña. “Mi hermano no tenía una canción preferida -recordó ayer Rubén Urueña (hijo) a LA GACETA-, le gustaban todas. No hacía hincapié en alguna en especial, más allá de que a cada uno nos atraiga más una que otra. Sí era un artista al cual escuchaba”.

“No tenemos pensado en hacer un homenaje especial; siempre está presente, como mi viejo, en cada una de las actividades que realice CC, que es la mejor manera de recordarlos”, agregó, más allá de que este sea el primer gran recital desde su fallecimiento.

Por lo pronto, desde la organización destacaron la simpleza del artista y del equipo que lo acompaña en cuanto a pedidos especiales, a diferencia de otras estrellas. Como Pintos y todo el staff eligieron hospedarse en Tafí del Valle, las actividades recreativas que realicen se concentrarán en esa zona.

La prueba de sonido será hoy mismo y el remanente de entradas disponibles se podrán adquirir en forma presencial en la boletería del club de El Mollar y en modo virtual en el sitio cctucuman.ar.

Temas Abel PintosEl Mollar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patricio García: “Mi idea es trabajar en términos compositivos hasta el minimalismo total”

Patricio García: “Mi idea es trabajar en términos compositivos hasta el minimalismo total”

Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

Por qué BTS estuvo cuatro años ausente: así es el servicio militar obligatorio que cumplió la banda

Por qué BTS estuvo cuatro años ausente: así es el servicio militar obligatorio que cumplió la banda

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos
3

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock
4

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía
5

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias
6

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Más Noticias
Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Comentarios