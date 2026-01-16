Secciones
EspectáculosHUMOR EN ESCENA

El verano imparable del Oficial Gordillo se vive en Carlos Paz

Con funciones colmadas, doble horario y un público fiel, Miguel Martín vuelve a ser protagonista.

EL PERSONAJE. Risas con Gordillo. EL PERSONAJE. Risas con Gordillo.
Hace 3 Hs

Miguel Martín vuelve a marcar presencia en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. El Oficial Gordillo, su personaje más querido, arrancó un nuevo verano con “Choriando al futuro”, donde combina carcajadas, guiños generacionales y reflexiones simples y profundas sobre la vida cotidiana.

“Estamos igual que el año pasado en cantidad de espectadores”, celebra el humorista en conversación con LG Verano. El teatro Luxor, con capacidad para 1.000 personas, viene registrando funciones casi colmadas, dobles horarios y un público que responde. “Anoche estuvo llena, antenoche también, y hoy tenemos doble función”, enumera, como quien pasa lista a una buena racha.

La temporada no es solo escenario. Las jornadas empiezan tarde y terminan de madrugada. “El promedio son las tres o cuatro de la mañana”, admite entre risas, mientras cuenta sobre galas, invitaciones de colegas, eventos y encuentros que forman parte del ritual veraniego de Carlos Paz. “Uno se engancha, va, comparte, y cuando te querés dar cuenta ya es de día”, dice.

El nombre del espectáculo no es casual: juega con el humor pícaro que caracteriza a Gordillo, pero también con una referencia directa a una película que marcó a Miguel desde chico. “Soy muy fanático de ‘Volver al futuro’. Me dejó un mensaje muy fuerte”, explica. Desde allí surge una reflexión que atraviesa el show, y es la importancia de poner límites y animarse a decir lo que molesta. “No podemos volver al pasado para ayudar a nuestros viejos, pero sí podemos cambiar nosotros hoy”, señala.

En ese recorrido personal, reconoce cómo aprendió -con ayuda terapéutica- a valorarse y a ordenar su trabajo. “Antes pensaba que si cobraba más no me iban a llamar. Y no: te llaman igual. Hacés menos, ganás más y dormís tranquilo. Mi show es para toda la familia. Muchos vienen con los chicos porque no tienen con quién dejarlos”, ironiza.

Temas CórdobaMiguel Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Humor, familia y salas llenas: el verano imparable del Oficial Gordillo en Carlos Paz

Humor, familia y salas llenas: el verano imparable del Oficial Gordillo en Carlos Paz

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos
3

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock
4

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía
5

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias
6

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Más Noticias
Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

“Mi vida está destrozada”: el drama de Luciano Castro tras reconocer su infidelidad a Griselda Siciliani

“Mi vida está destrozada”: el drama de Luciano Castro tras reconocer su infidelidad a Griselda Siciliani

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Comentarios