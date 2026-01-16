El verano imparable del Oficial Gordillo se vive en Carlos Paz

Miguel Martín vuelve a marcar presencia en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. El Oficial Gordillo, su personaje más querido, arrancó un nuevo verano con “Choriando al futuro”, donde combina carcajadas, guiños generacionales y reflexiones simples y profundas sobre la vida cotidiana.
“Estamos igual que el año pasado en cantidad de espectadores”, celebra el humorista en conversación con LG Verano. El teatro Luxor, con capacidad para 1.000 personas, viene registrando funciones casi colmadas, dobles horarios y un público que responde. “Anoche estuvo llena, antenoche también, y hoy tenemos doble función”, enumera, como quien pasa lista a una buena racha.
La temporada no es solo escenario. Las jornadas empiezan tarde y terminan de madrugada. “El promedio son las tres o cuatro de la mañana”, admite entre risas, mientras cuenta sobre galas, invitaciones de colegas, eventos y encuentros que forman parte del ritual veraniego de Carlos Paz. “Uno se engancha, va, comparte, y cuando te querés dar cuenta ya es de día”, dice.
El nombre del espectáculo no es casual: juega con el humor pícaro que caracteriza a Gordillo, pero también con una referencia directa a una película que marcó a Miguel desde chico. “Soy muy fanático de ‘Volver al futuro’. Me dejó un mensaje muy fuerte”, explica. Desde allí surge una reflexión que atraviesa el show, y es la importancia de poner límites y animarse a decir lo que molesta. “No podemos volver al pasado para ayudar a nuestros viejos, pero sí podemos cambiar nosotros hoy”, señala.
En ese recorrido personal, reconoce cómo aprendió -con ayuda terapéutica- a valorarse y a ordenar su trabajo. “Antes pensaba que si cobraba más no me iban a llamar. Y no: te llaman igual. Hacés menos, ganás más y dormís tranquilo. Mi show es para toda la familia. Muchos vienen con los chicos porque no tienen con quién dejarlos”, ironiza.