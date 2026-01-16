Julio Santillán junta fuerzas y presenta sus temas en CiTá

- Con Ana y Mariano, el año pasado hicimos una gira de 24 conciertos con un repertorio de tango y de folclore, tocando con seis orquestas sinfónicas de distintas ciudades. Como nos fue muy bien, se va a repetir ahora. Además voy a tocar como solista en Barcelona y Gibraltar. Por otro lado, me encuentro trabajando en el disco de Tatiana, una cantautora canaria, con 10 canciones a las que le hice los arreglos, grabé en mi estudio varios instrumentos (guitarra, percusión, bajo, charango, piano y voces), y después invité a importantes músicos como Juan Cruz Urquiza (trompeta), Ramiro Flores (saxo), Luiza Anastasio (violín), Axel Juárez (trombón), Fabián Sapo Miodownik (batería) y Mauro Ciavattini (vientos andinos) a que participen.