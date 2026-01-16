“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

La novela cuyo subtítulo reza “Lo imperfecto del ser vivo perfecto” cuenta la historia de Nir, un adolescente con Trastorno del Espectro Autista y ansiedad, que es abandonado en un hospital psiquiátrico y sufre distintos tipos de violencia. En ese entorno, el personaje encuentra un escape en su mundo interior. “Se puede leer desde muchos lugares: el abandono, el abuso, que no lo escuchen, la crítica al sistema. Para mí, Nir es otra parte de mí, otro pensamiento”, dice la autora en diálogo con LA GACETA.