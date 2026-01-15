Con tucumanos en el plantel, la selección de Cestoball sale a la playa

La Selección Argentina de Cestoball es protagonista por estos días de Playa Olímpica, una iniciativa que se desarrolla en Playa Varese, Mar del Plata, y que busca acercar distintas disciplinas al público en un entorno abierto, recreativo y de alto impacto turístico.
El evento, que funciona como preparativo para los juegos Suramericanos de Santa Fe, se extenderá hasta el 18 de enero, aunque la jornada inaugural prevista para este jueves debió suspenderse debido a las intensas lluvias.
Entre las delegaciones que participan de la propuesta se destaca una marcada presencia tucumana. Los hermanos Federico y Pablo Véliz integran el plantel nacional como jugadores, mientras que Melina Véliz, también tucumana y hermana de ambos, es entrenadora del seleccionado masculino.
La actividad tiene como objetivo visibilizar la disciplina tanto en su versión tradicional como en su modalidad de playa. “Playa Olímpica es una cita muy importante y muy visible. La idea es mostrar el deporte y hacerlo crecer”, explicó Pablo, integrante del seleccionado campeón del mundo en el año 2023.
Durante cada jornada, las jugadoras y jugadores del combinado nacional comparten entrenamientos abiertos, partidos exhibición y juegos recreativos con el público. La propuesta apunta a generar un primer contacto directo con el Cestoball, permitiendo que quienes se acerquen puedan conocer las reglas básicas, interactuar con los protagonistas y participar sin necesidad de experiencia previa.
En ese sentido, Véliz destacó el carácter colectivo e inclusivo del deporte. “El Cestoball no tiene barreras. Se juega desde edades muy tempranas y no hay un límite para empezar. Es un deporte donde el equipo está por encima de todo y eso se transmite también en estas actividades”, señaló.
La presencia del plantel nacional en Playa Olímpica funciona además como una instancia previa a los Juegos Suramericanos, lo que le otorga un marco institucional aún más relevante a la propuesta. Para los jugadores y entrenadores, estas jornadas representan una oportunidad clave para ampliar el alcance del Cestoball y seguir sumando practicantes en todo el país.
Desde la organización informaron que, tras la suspensión del jueves 15 por cuestiones climáticas, las actividades se retomarán a partir de mañana en los horarios previstos: de 9.30 a 12 y de 16 a 18, en Playa Varese.
Con la Selección Argentina como principal atracción y una presencia tucumana destacada tanto dentro de la cancha como en el banco, el Cestoball aprovecha el escenario veraniego para reforzar su crecimiento y consolidar su lugar dentro del mapa deportivo nacional.