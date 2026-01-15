Secciones
“No nos tenemos que volver locos”: el mensaje de Riquelme a los hinchas de Boca por el mercado de pases

El presidente de Boca explicó su postura sobre el mercado de pases.

Hace 2 Hs

En la previa del amistoso ante Millonarios en la Bombonera, Juan Román Riquelme rompió el silencio y se refirió a uno de los temas que más inquieta al mundo Boca: el mercado de pases. Con apenas un refuerzo cerrado hasta el momento y una fuerte expectativa por nuevas incorporaciones, el presidente xeneize pidió calma y defendió la planificación del club de cara a un 2026 cargado de desafíos.

“Es un año muy importante. Cada año que comienza es una ilusión muy grande. Volvemos a jugar la Copa Libertadores, que es muy importante para la gente, y esperamos poder llegar hasta el final”, señaló Riquelme en diálogo con el canal oficial del club, marcando el tono de un semestre en el que Boca buscará volver a ser protagonista en el plano continental.

El máximo dirigente también se tomó un momento para recordar a Miguel Ángel Russo, en el marco del homenaje que se realizó con la Copa que lleva su nombre. “Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con ellos”, expresó, visiblemente emocionado.

En cuanto al armado del plantel, Riquelme destacó la llegada del colombiano Marino Hinestroza, aún no presentado oficialmente, y resaltó sus cualidades futbolísticas. “Es un jugador técnicamente muy bueno, con muchas condiciones. Tenemos mucha ilusión y estoy convencido de que contamos con un gran plantel”, afirmó, en medio de los reclamos de los hinchas por más refuerzos.

“No nos tenemos que volver locos”: la postura de Riquelme

Sobre el cierre, el presidente fue contundente al justificar la cautela en el mercado. “El año pasado llegaron diez jugadores muy importantes, entre ellos Leandro Paredes. No nos tenemos que volver tan locos. Tenemos un gran plantel”, explicó. Además, remarcó que la adaptación lleva tiempo y pidió paciencia: “A algunos jugadores les cuesta un poco más acomodarse al club, pero tengo confianza en que se van a acomodar y nos harán disfrutar muchísimo”.

