“No nos tenemos que volver locos”: el mensaje de Riquelme a los hinchas de Boca por el mercado de pases

El máximo dirigente también se tomó un momento para recordar a Miguel Ángel Russo, en el marco del homenaje que se realizó con la Copa que lleva su nombre. “Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con ellos”, expresó, visiblemente emocionado.