Aventuras familiares en “Tom y Jerry: la brújula mágica”

Pueden ser grandes amigos dispuestos a la aventura común o rivales mortales, con persecuciones que terminan en desastre. Son el gato Tom y el ratón Jerry, y desde hace 85 años vienen divirtiendo a distintas generaciones desde la animación, con un gran número de cortometrajes creados, escritos y dirigidos por William Hanna y Joseph Barbera que le valieron siete premios Oscar. Clásicos habitantes de la televisión por décadas, llegan nuevamente a la pantalla grande bajo la dirección de Gang Zhang en “Tom y Jerry: La brújula mágica”, que mezcla el homenaje con el relanzamiento para los más niños. Todo comienza con el roedor visitando un museo para ver un mítico objeto, en una sala que tiene al felino como encargado de seguridad, con las consabidas corridas entre ambos. Por accidente, activan una fuerza extraña y viajan en el tiempo para conocer a nuevos e interesantes amigos y enfrentarse a peligrosas fuerzas misteriosas. Todo es con la tecnología actual e invoca la nostalgia a lo que se logró con tinta y papel.