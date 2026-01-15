Camino a los Oscar: Timothée Chalamet busca el éxito en “Marty Supreme”

El reparto incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher, y sólo el año pasado recaudó más de U$S 80 millones, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de la productora y distribuidora A24, lo que abrió un impensado campo para el merchadinsig de la realización. Tanto la Junta Nacional de Críticos de Cine de EEUU como el Instituto Americano de Cine la incluyeron entre las 10 mejores películas de 2025, sostenida por la consagratoria actuación del carismático Chalamet, en una composición que deja de lado los principios morales y defiende que el fin justifique los medios.