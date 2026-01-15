Terror posapocalíptico en la cuarta entrega de la saga “Exterminio”

El año pasado se estrenó “Exterminio: 28 años después”, la tercera entrega de la saga de terror posapocalíptico y de zombies. Ahora llega una nueva realización sobre el mismo argumento, con el subtítulo “El templo de los huesos”, dirigida por Nia DaCosta, escrita por Alex Garland y protagonizada por Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry como continuidad del relato relanzado en 2025. La historia sigue ahora al doctor Ian Kelson, cuyas investigaciones avanzan en busca de una cura, pero está atrapado en una relación compleja cuyas consecuencias podrían alterar el destino de la humanidad ya que se cuestionan los principios morales de los supervivientes y si hay límites para defenderse de los infectados en un mundo devastado y arrasado por el mortal Virus de la Furia. En tanto, Spike se une a la banda de asesinos acrobáticos del enigmático Sir Jimmy Crystal, pero lo que parece una decisión acertada en su búsqueda personal se transforma en una nueva pesadilla.