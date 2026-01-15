Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?

Jazz, blues y rock

Grabación en vivo de Jazzper

La librería El Griego (Muñecas 287) es el escenario elegido por Jazzper para grabar desde las 19 en su disco de dixieland, ragtime y otros estilos, con la pressencia como invitadas de The Tramps y de Kevin Giorgieff. En el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá doble programa gratuito: a las 21.30 estará el tributo de Suerte Vagabunda a La Renga y desde las 23.45 habrá una nueva jam de blues organizada por Huguis López y con la intervención de Gonzalo Aragón, Camilo López, Mateo López, Rodrigo Bilbao, Nacho Barrionuevo y Mario Córdoba. Lucía Farah y Pulpo Ramos estarán desde las 22 en la terraza de Mancora (Congreso 176) con su proyecto Soft Sugar Jazz.