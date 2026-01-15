Secciones
Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?
Nancy Pedro, en Tafí Viejo. Nancy Pedro, en Tafí Viejo.
Hace 1 Hs

Yerba Buena

Opciones musicales para esta noche

En Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena), el atardecer estará matizado con sonidos, porque desde las 20 estarán sucesivamente Santo Montilla y Dj Prismill. Una hora más tarde, Fernando Jalil promete desde esta noche un “Jueves que suena distinto”, con música instrumental en Check Restó y Pintas, del hotel Howard Johnson (avenida Aconquija 1.136), para amenizar la cena a la carta con un repertorio cuidado.

Milongas

Dos propuestas

En el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), con entrada libre y gratuita y en el marco del ciclo Verano con Cultura, se realizará esta noche desde las 20 el “Jueves de milonga”, una propuesta a pista abierta para disfrutar del tango en un espacio de encuentro, danza y socialización. En simultáneo, en la plaza Urquiza se montará nuevamente la Milonguita de July Borquez y José Ruiz.

Folclore

Repertorio popular en la hostería de Tafí Viejo

Nancy Pedro, Negro Burgo y Gallego Estrada serán los responsables de presentar una noche especial dedicada al folclore popular argentino, desde las 22 en la hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo (Paysandú 2.400), con un homenaje especial a Mercedes Sosa. También en la ciudad del limón, está en marcha la 11° edición del Festival Cultural de Verano “40 grados a la sombra”, con propuestas gratuitas: hoy a las 10.30 tendrá lugar un taller de escritura creativa a cargo de Lucrecia Villafañe en el Instituto Gerontológico San Alberto (Santa Fe al 1.300).

Jazz, blues y rock

Grabación en vivo de Jazzper

La librería El Griego (Muñecas 287) es el escenario elegido por Jazzper para grabar desde las 19 en su disco de dixieland, ragtime y otros estilos, con la pressencia como invitadas de The Tramps y de Kevin Giorgieff. En el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá doble programa gratuito: a las 21.30 estará el tributo de Suerte Vagabunda a La Renga y desde las 23.45 habrá una nueva jam de blues organizada por Huguis López y con la intervención de Gonzalo Aragón, Camilo López, Mateo López, Rodrigo Bilbao, Nacho Barrionuevo y Mario Córdoba. Lucía Farah y Pulpo Ramos estarán desde las 22 en la terraza de Mancora (Congreso 176) con su proyecto Soft Sugar Jazz.

Temas Tafí ViejoYerba Buena
