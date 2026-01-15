Meteotsunami: un fenómeno poco frecuente, pero peligroso

Cientos de personas en Mar del Plata y en otras localidades de la costa bonaerense vivieron una tarde de caos y desconcierto, cuando un fenómeno repentino del mar las sorprendió. Hacia las 16.30 el agua se retiró de la costa unos 50 metros para luego avanzar violentamente con una ola de gran magnitud que provocó destrozos, dejó más de 30 heridos y causó la muerte de una persona. Se trató de un meteotsunami, un evento que puede tener efectos similares a los de un tsunami, pero cuyo origen no está en el fondo del mar, sino en la atmósfera.