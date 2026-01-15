El Gobierno promulgó la ley para el Control del Tráfico Aéreo Irregular en Tucumán

Este asunto había sido planteado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, durante la audiencia que había mantenido en diciembre pasado con la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. “Las metodologías para el ingreso de sustancias son dinámicas. Por eso es necesario también un control por aire, que, según nos explicaron, la Nación viene haciendo. Pero la radarización de la frontera norte de Tucumán sería muy importante”, había dicho el mandatario en esa ocasión.