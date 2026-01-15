El Gobierno promulgó la ley para el Control del Tráfico Aéreo Irregular en Tucumán

El Poder Ejecutivo (PE) promulgó la ley 9.957, que establece la creación del Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI).
El objetivo de la normativa, que fue puesta en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es “prevenir, detectar, identificar, registrar y brindar apoyo territorial inmediato frente a aeronaves que operen en violación a la normativa vigente y que se encuentren vinculadas directa o indirectamente al delito de narcotráfico y otros delitos complejos de carácter transnacional, que utilicen el espacio aéreo como medio para su comisión”, expresa el artículo 1°.
La ley 9.957 establece que el Poder Ejecutivo, en el marco de estas disposiciones, “debe proceder a solicitar formalmente al Estado nacional la instalación, operación y mantenimiento de radares primarios y secundarios dentro de su territorio, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”.
Este asunto había sido planteado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, durante la audiencia que había mantenido en diciembre pasado con la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. “Las metodologías para el ingreso de sustancias son dinámicas. Por eso es necesario también un control por aire, que, según nos explicaron, la Nación viene haciendo. Pero la radarización de la frontera norte de Tucumán sería muy importante”, había dicho el mandatario en esa ocasión.
Esta ley, además, autoriza al Ministerio de Seguridad de la Provincia a celebrar convenios “de cooperación, coordinación operativa, asistencia técnica y delegación de facultades con el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, para todo lo concerniente a la prevención y control del narcotráfico y otros delitos conexos, así como al control, vigilancia y monitoreo del espacio aéreo, conforme a la normativa nacional vigente”.