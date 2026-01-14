El gobierno de Milei elimina los aranceles a la importación de celulares y se espera una baja de precios del 30%

A partir de este jueves 15 de enero, el Gobierno de Javier Milei hará efectiva la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, llevando la alícuota al 0%. La medida tiene un objetivo ambicioso en el mediano plazo: alentar la competencia entre marcas y lograr un descenso en los precios al consumidor del orden del 30%, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será automático.