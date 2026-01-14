Secciones
Acusan a un niño de 12 años de secuestrar y torturar a un compañero de escuela en España

La víctima, de 11 años, logró escapar tras varias horas de cautiverio y relató lo sucedido a sus padres, quienes constataron las lesiones y realizaron la denuncia.

Hace 2 Hs

Un niño de 11 años le contó a su familia que un compañero de clase lo retuvo contra su voluntad y lo torturó después de invitarlo a su casa a jugar videojuegos. Los papás de la víctima vieron las lesiones en el cuerpo de su hijo e hicieron la denuncia.

El episodio ocurrió el pasado sábado en Los Barrios, una localidad ubicada en Cádiz, España. Según relató la pareja, el menor sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y pudo escapar después de que su compañero le dijera que saliera a la vereda a mojar a los chicos que pasaban.

Según confirmó la Comandancia de la Guardia Civil al portal español 20minutos, el acusado, de 12 años, invitó a la víctima a su casa para jugar con una consola de videojuegos y le dijo que estarían solos porque sus papás no se encontraban.

El chico aceptó y cuando llegó se desató la pesadilla: el compañero de clase lo retuvo en contra de su voluntad durante varias horas, lo obligó a desnudarse y lo torturó, según relataron los papás de la víctima a los agentes.

En su declaración, dijeron que el menor calentó un cuchillo con un encendedor y luego se lo apoyó en distintas partes del cuerpo. El nene presenta quemaduras en los pies, los glúteos y los genitales.

En dialogo con el diario Área Campo de Gibraltar, el papá de la víctima dijo que el agresor también uso un aerosol y un encendedor para generar un efecto de lanzallamas.

Después de varias horas de padecimientos, el niño pudo escapar cuando su compañero le dijo que saliera a la calle para tirarles agua a otros chicos que pasaban por la vereda.

Cuando llegó a su casa, relató el calvario que vivió a sus papás, quienes lo llevaron inmediatamente al médico para que le revisaran las quemaduras. Después de eso, fueron a hacer la denuncia correspondiente.

La familia del menor contó que su hijo se encuentra bajo tratamiento médico y psicológico después de lo ocurrido. A su vez, pidieron justicia y medidas de protección para su hijo. La investigación continúa.

