Valentín Carboni y su desembarco en Racing: “Elegí con el corazón"

El campeón de América con la Selección reveló por qué prefirió la oferta de la Academia sobre el fútbol italiano, la charla clave que tuvo con Lautaro Martínez y su gran objetivo: convencer a Scaloni para estar en la cita mundialista de 2026.

LUJO. Carboni llega desde el fútbol europeo para jerarquizar la Liga Profesional. LUJO. Carboni llega desde el fútbol europeo para jerarquizar la Liga Profesional.
Hace 1 Hs

Racing sacudió el mercado de pases con una incorporación de elite. Valentín Carboni, el joven talento cuyo pase pertenece al Inter de Milán y que ya sabe lo que es ser campeón de América con la Selección, fue presentado oficialmente en Avellaneda. El mediocampista busca la continuidad necesaria para ganarse un lugar definitivo en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de haber desarrollado su carrera profesional en Europa, Carboni sorprendió al elegir el fútbol argentino. El jugador no ocultó que tenía sobre la mesa propuestas para seguir en una de las ligas más importantes del mundo: “Tenía algunas ofertas ahí en algunos equipos de Italia, pero apenas supe de esta posibilidad fue algo que sentí”, confesó. 

Tras interrumpir su préstamo en el Genoa, Carboni explicó que el interés de la "Academia" fue determinante desde el primer contacto. “Apenas supe del interés de Racing me llamó el presidente. Fue algo que sentí; lo decidí con el corazón y estoy muy convencido”, confesó el futbolista en una entrevista.

Antes de estampar la firma, Carboni no dudó en consultar a un referente absoluto de ambos clubes: Lautaro Martínez. El "Toro", capitán del Inter e ídolo en Avellaneda, fue el mentor en esta decisión. “Le pregunté a Lautaro y me dijo que, si estaba convencido, le diera para adelante. Me deseó lo mejor y se puso a disposición para lo que necesite”, reveló Valentín.

Aunque el objetivo de estar en la próxima Copa del Mundo sobrevuela cada decisión, el volante prefiere mantener los pies sobre la tierra: “Es una meta que todo jugador argentino tiene, pero no es lo principal hoy. Vine a Racing para jugar, tener continuidad y hacerlo bien. Las cosas después van a llegar solas”.

A pesar de su corto tiempo en el predio Tita Mattiussi, el juvenil ya fue "bautizado" por sus compañeros. Entre risas, contó que Gabriel Rojas lo apodó "Bebote" debido a su cara de niño combinada con su gran altura. En el tradicional ritual de iniciación, Carboni se animó a cantar temas de Sandro y Los del Fuego ante todo el plantel.

En cuanto a lo futbolístico, sorprendió con la elección de su camiseta: el número 21. Según contó eligió en homenaje a Paulo Dybala, a quien admiraba de chico.

Además, Carboni destacó al propio Rojas como el jugador que más lo sorprendió en los primeros entrenamientos: "No lo tenía muy visto, pero me gustó mucho".

Racing iniciará su camino en el torneo Apertura el próximo sábado 24 de enero, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque. Se espera que Carboni sea una de las piezas clave en el esquema de la Academia, que este año también apunta todos sus cañones a la Copa Sudamericana.

