Valentín Carboni y su desembarco en Racing: “Elegí con el corazón"

Racing sacudió el mercado de pases con una incorporación de elite. Valentín Carboni, el joven talento cuyo pase pertenece al Inter de Milán y que ya sabe lo que es ser campeón de América con la Selección, fue presentado oficialmente en Avellaneda. El mediocampista busca la continuidad necesaria para ganarse un lugar definitivo en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.