El Banco Mundial proyectó que Argentina crecerá un 4% en 2026 y 2027

A nivel global, el Banco Mundial señaló que la economía mundial muestra una resiliencia mayor a la esperada, aun en un escenario marcado por la incertidumbre en materia de políticas y tensiones comerciales persistentes. El crecimiento global se mantendría relativamente estable, con una leve desaceleración al 2,6% en 2026 y un repunte al 2,7% en 2027. No obstante, el organismo advirtió que la década de 2020 podría convertirse en la de menor crecimiento mundial desde los años sesenta, en un contexto de altos niveles de deuda pública y privada, consignaron distintos medios, entre ellos Infobae y la agencia NA.