Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
5

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026
6

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Más Noticias
Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

La familia de Érika Álvarez pidió que se esclarezca el crimen

La familia de Érika Álvarez pidió que se esclarezca el crimen

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Comentarios