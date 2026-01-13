Récord para el precio del oro: superó los U$S 4.600 la onza

El oro marcó ayer un récord en el mercado internacional al superar los U$S 4.600 por onza. Los metales preciosos son uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de incertidumbre y tensiones geopolíticas. El oro anotó un alza de más de 2% hasta U$S 4.604 la onza tras dos semanas de cotizar a la baja y tras el anterior máximo, el 26 de diciembre, cuando había tocado los U$S 4.550. El metal acumuló un alza de 65% en 2025, la mayor apreciación desde 1979.
La plata también marcó un máximo, al operar a U$S 84,50. Este metal viene de acumular un alza de 147,95% en 2025, también el mayor alza en 45 años. Los nuevos máximos del oro y de la plata se producen mientras el mercado se mantiene expectante de las tensiones geopolíticas y después de que haya aumentado la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y las denuncias contra su titular, Jerome Powell, consignó el sitio TN.com.