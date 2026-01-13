Secciones
EconomíaNoticias económicas

Récord para el precio del oro: superó los U$S 4.600 la onza
EN ALZA. El oro anotó un alza de más de 2% hasta U$S 4.604 la onza tras dos semanas de cotizar a la baja y tras el anterior máximo. EN ALZA. El oro anotó un alza de más de 2% hasta U$S 4.604 la onza tras dos semanas de cotizar a la baja y tras el anterior máximo. FOTO TOMADA DE INVERSORO.ES
Hace 1 Hs

El oro marcó ayer un récord en el mercado internacional al superar los U$S 4.600 por onza. Los metales preciosos son uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de incertidumbre y tensiones geopolíticas. El oro anotó un alza de más de 2% hasta U$S 4.604 la onza tras dos semanas de cotizar a la baja y tras el anterior máximo, el 26 de diciembre, cuando había tocado los U$S 4.550. El metal acumuló un alza de 65% en 2025, la mayor apreciación desde 1979.

La plata también marcó un máximo, al operar a U$S 84,50. Este metal viene de acumular un alza de 147,95% en 2025, también el mayor alza en 45 años. Los nuevos máximos del oro y de la plata se producen mientras el mercado se mantiene expectante de las tensiones geopolíticas y después de que haya aumentado la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y las denuncias contra su titular, Jerome Powell, consignó el sitio TN.com.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol
3

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

4

Cartas de lectores: Cártel de los Soles

5

Cartas de lectores: creación del gremio docente

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle
6

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios