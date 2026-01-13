Récord para el precio del oro: superó los U$S 4.600 la onza

El oro marcó ayer un récord en el mercado internacional al superar los U$S 4.600 por onza. Los metales preciosos son uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de incertidumbre y tensiones geopolíticas. El oro anotó un alza de más de 2% hasta U$S 4.604 la onza tras dos semanas de cotizar a la baja y tras el anterior máximo, el 26 de diciembre, cuando había tocado los U$S 4.550. El metal acumuló un alza de 65% en 2025, la mayor apreciación desde 1979.