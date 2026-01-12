Experimental venció a Unión del Norte y es el primer campeón de la Copa Tucumán de Reserva
Las "Abejas" cerraron su temporada más gloriosa quedándose con el certamen inédito de la Liga Tucumana. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el equipo de Ariel Valdez se impuso 5-4 en la tanda de penales gracias a una atajada clave de Lucas Godoy.
Experimental atraviesa el mejor momento de su historia y este fin de semana lo ratificó con una vuelta olímpica. El conjunto de El Colmenar se coronó campeón de la Copa Tucumán de Reserva tras vencer a Unión del Norte en una dramática definición por penales (5-4), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en la cancha de Central Norte.
El duelo decisivo, que enfrentaba a los dos mejores equipos del certamen, guardó todas sus emociones para el complemento. Los "Cuervos" de Burruyacú, dirigidos por Víctor Alderete, golpearon primero gracias a un tanto de Santiago Núñez. Sin embargo, Experimental no bajó los brazos y encontró la igualdad a través de Daniel Acosta.
Con el empate consumado en los 90 minutos, la historia debió resolverse desde los doce pasos. Allí se agigantó la figura del arquero Lucas Godoy, quien contuvo un penal clave para que los orientados por Ariel Valdez sellaran el 5-4 definitivo y desataran el festejo.
Un año dorado
La consagración en la Copa Tucumán es la frutilla del postre para una temporada institucional y deportiva brillante para Experimental. Este título llega apenas unas semanas después de que el plantel de Primera lograra un objetivo histórico: ganar la zona repechaje del Torneo Anual ante Aguilares y asegurar su clasificación al Regional Federal Amateur 2026, plaza que compartirá con Tucumán Central y Concepción FC.
De esta manera, el club demostró su fortaleza en todas sus líneas, consolidando un proyecto que dio frutos tanto en la máxima categoría como en las divisiones formativas.
Un torneo inédito
Esta final marcó un hito en el fútbol doméstico, ya que se trató de la primera edición de la Copa Tucumán disputada exclusivamente por las reservas. Cabe recordar que, por cuestiones de calendario, la Liga Tucumana decidió que en 2025 este certamen —que en Primera habían ganado San Pablo (2023) y Sportivo Guzmán (2024)— fuera protagonizado por los juveniles. Experimental supo aprovechar la oportunidad, dejando en el camino a Deportivo Llorens en semifinales y coronándose ante Unión del Norte en la gran final.
El plantel campeón
Los nombres que quedarán en la historia de Experimental tras la obtención de este título son: Lucas Godoy (figura en los penales), Lucas Rocha, Daniel Sánchez, Bautista Saldaño, Daniel Ríos, Mateo Torres, Lautaro Rocha, Marcelo Ortiz, Daniel Acosta (autor del gol), Jhonathan Gabriel Soria, Samuel Álvarez, Luciano Maza, Ignacio Andrada, Luciano Moyano, Ariel Valdez, Miguel Bravo, Tomás Ruiz y Nazareno Chavarría. DT: Ariel Valdez. AC: Leandro Herrera.