Experimental venció a Unión del Norte y es el primer campeón de la Copa Tucumán de Reserva

Un torneo inédito

Esta final marcó un hito en el fútbol doméstico, ya que se trató de la primera edición de la Copa Tucumán disputada exclusivamente por las reservas. Cabe recordar que, por cuestiones de calendario, la Liga Tucumana decidió que en 2025 este certamen —que en Primera habían ganado San Pablo (2023) y Sportivo Guzmán (2024)— fuera protagonizado por los juveniles. Experimental supo aprovechar la oportunidad, dejando en el camino a Deportivo Llorens en semifinales y coronándose ante Unión del Norte en la gran final.