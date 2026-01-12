San Martín no se detiene: otro "9" llegó a Tucumán y quedó a un paso de firmar su contrato

De selecciones juveniles a una apuesta de ataque

Un dato que también lo acompaña es su paso por las juveniles de Argentina: figura con antecedentes en la Sub-20, con partidos y goles registrados en esa categoría. Y, como postal de su etapa formativa, en 2019 fue parte de un entrenamiento en el que la Sub-17 trabajó junto a la Selección Mayor, en plena previa de la Copa América en el predio de Ezeiza, y se llevó la foto que después recorrió las redes: Ovando posó con Lionel Messi tras esa práctica.