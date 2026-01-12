San Martín no se detiene: otro "9" llegó a Tucumán y quedó a un paso de firmar su contrato

San Martín sumó en las últimas horas otro nombre a la lista de incorporaciones que empieza a delinear el nuevo ciclo: Lautaro Ovando llegó a Tucumán durante la mañana y, si no surge ningún contratiempo, firmará su contrato luego de conocerse los resultados de la revisión médica. El delantero, que puede desempeñarse como “9” o moverse por afuera, aparece como una alternativa para Facundo Pons y Nicolás Moreno en un plantel que se sigue armando a contrarreloj, con llamados constantes y gestiones que no se detienen.
Ovando, de 22 años, pertenece a Argentinos y su ficha viene de tener movimiento en el último tiempo, con la idea de sumar minutos y continuidad. En la temporada 2025 repartió su participación entre el “Bicho” y Deportes La Serena: en el fútbol chileno disputó 13 partidos de liga y 9 por Copa Chile, mientras que en Argentinos sumó presencias en el torneo local, en un calendario que lo tuvo alternando convocatorias y apariciones.
Más allá del recorrido, en Bolívar y Pellegrini lo anotan por su versatilidad. En los registros de su perfil aparece como centrodelantero, pero también con la posibilidad de jugar como mediapunta o extremo izquierdo, algo que le suma valor a un equipo que busca opciones en ataque sin depender de una sola carta.
En ese contexto, su llegada se suma a Víctor Salazar, Lucas Diarte, Jorge Juárez, Elías López, Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Ezequiel Parnisari, Luciano “Pupi” Ferreyra, Nicolás “Fosa” Ferreyra y a los desembarcos de Facundo Pons y Nahuel Gallardo, dentro de una planificación que pretende cubrir puestos y llegar con la base lista al tramo más exigente de la pretemporada.
De selecciones juveniles a una apuesta de ataque
Un dato que también lo acompaña es su paso por las juveniles de Argentina: figura con antecedentes en la Sub-20, con partidos y goles registrados en esa categoría. Y, como postal de su etapa formativa, en 2019 fue parte de un entrenamiento en el que la Sub-17 trabajó junto a la Selección Mayor, en plena previa de la Copa América en el predio de Ezeiza, y se llevó la foto que después recorrió las redes: Ovando posó con Lionel Messi tras esa práctica.
Ahora, el desafío será ganar espacio en un plantel que sigue sumando competencia interna. San Martín lo espera para completar el último paso administrativo y, si todo sale como está previsto, Ovando se pondrá rápidamente a disposición del cuerpo técnico para empezar a meterse en la pelea, ya sea como alternativa de área o como una opción de banda cuando el partido pida otro tipo de movilidad.