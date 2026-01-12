Con gol de Gonzalo Montiel, River venció a Millonarios en su primer amistoso del año
River inició la temporada 2026 con una victoria ajustada pero positiva. En el Gran Parque Central de Montevideo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo superó por 1 a 0 a Millonarios en su primer amistoso del año, en un encuentro que sirvió como primer banco de pruebas para un plantel renovado.
Desde el arranque, River tomó la iniciativa y generó las situaciones más claras, con protagonismo de Juanfer Quintero, Maxi Salas y Gonzalo Montiel. El arquero Diego Novoa fue una de las figuras del conjunto colombiano y sostuvo el cero durante gran parte del partido, mientras que Millonarios respondió con un cabezazo de Leonardo Castro que exigió al juvenil Santiago Beltrán.
En el complemento, los cambios le dieron mayor dinámica al "Millonario". El ingreso de Matías Viña resultó clave para romper el equilibrio, al filtrar una pelota que derivó en una infracción dentro del área.
El gol que destrabó el debut
Desde los doce pasos, Montiel ejecutó con precisión y marcó el único gol del encuentro. River tuvo la chance de ampliar la diferencia con otro penal, pero Novoa se lo contuvo a Agustín Ruberto. Sobre el cierre, Juan Portillo fue expulsado, aunque Millonarios no logró aprovechar la ventaja numérica. Así, River cerró su primera presentación del 2026 con un triunfo y continuará la preparación el próximo sábado frente a Peñarol.