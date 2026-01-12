Con gol de Gonzalo Montiel, River venció a Millonarios en su primer amistoso del año

El gol que destrabó el debut

Desde los doce pasos, Montiel ejecutó con precisión y marcó el único gol del encuentro. River tuvo la chance de ampliar la diferencia con otro penal, pero Novoa se lo contuvo a Agustín Ruberto. Sobre el cierre, Juan Portillo fue expulsado, aunque Millonarios no logró aprovechar la ventaja numérica. Así, River cerró su primera presentación del 2026 con un triunfo y continuará la preparación el próximo sábado frente a Peñarol.