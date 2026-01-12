La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

El pedido de disculpas y el cierre del episodio

Con el correr de las semanas, la tensión bajó. Aunque Gallardo no realizó declaraciones públicas, Eddie Guevara confirmó que el futbolista se comunicó con él de manera privada. “Nahuel se comunicó conmigo y me manifestó que está arrepentido”, señaló el defensor ecuatoriano en diálogo con medios locales, valorando el gesto posterior del argentino. El episodio quedó bajo análisis de la LigaPro, en el marco de los procedimientos formales de la competencia.