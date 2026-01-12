Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

El lateral llega al "Santo" tras dejar atrás un episodio extrafutbolístico ocurrido durante su paso por Ecuador.

ÚLTIMO PASO. Nahuel Gallardo viene de jugar la temporada pasada en Delfín de Ecuador. ÚLTIMO PASO. Nahuel Gallardo viene de jugar la temporada pasada en Delfín de Ecuador.
Hace 1 Hs

El mercado de pases sigue al rojo vivo en la Primera Nacional y San Martín continúa sumando nombres para reforzar su plantel. Entre las incorporaciones acordadas aparece la de Nahuel Gallardo, lateral izquierdo de 27 años que llega desde Delfín de Ecuador. Su arribo, sin embargo, vuelve a poner en escena un episodio extrafutbolístico ocurrido meses atrás y que generó fuerte repercusión en el fútbol sudamericano.

En julio del año pasado, durante un partido de la LigaPro entre Deportivo Cuenca y Delfín, el defensor Eddie Guevara denunció públicamente haber recibido insultos racistas por parte de Gallardo. Tras el encuentro disputado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el zaguero del “Morlaco” fue contundente al relatar lo sucedido y exigió una retractación del futbolista argentino.

“Entiendo los insultos de calentura, pero cuando empezó a decirme ‘mono’ y ‘ahí viene el negro’, eso no se puede dejar pasar”, había declarado Guevara en ese momento. Días después, volvió a insistir públicamente en la necesidad de una disculpa directa.

El pedido de disculpas y el cierre del episodio

Con el correr de las semanas, la tensión bajó. Aunque Gallardo no realizó declaraciones públicas, Eddie Guevara confirmó que el futbolista se comunicó con él de manera privada. “Nahuel se comunicó conmigo y me manifestó que está arrepentido”, señaló el defensor ecuatoriano en diálogo con medios locales, valorando el gesto posterior del argentino. El episodio quedó bajo análisis de la LigaPro, en el marco de los procedimientos formales de la competencia.

Ese antecedente vuelve a aparecer ahora en el radar local debido a la llegada de Gallardo a San Martín, en un mercado donde la dirigencia viene avanzando con firmeza para completar puestos clave antes de que la pretemporada entre en su tramo más exigente.

¿Qué le puede aportar Gallardo a San Martín?

Desde lo deportivo, Gallardo arriba con rodaje y continuidad. En la temporada 2025 disputó 30 partidos en la Serie A de Ecuador, 29 como titular, con un gol y tres asistencias, además de una alta carga de minutos. Lateral izquierdo de recorrido, lectura defensiva y proyección ofensiva, es una alternativa natural para un sector donde el cuerpo técnico necesitaba variantes, ya que hoy sólo cuenta con Lucas Diarte en ese puesto.

Hijo de Marcelo Gallardo, Nahuel construyó su carrera lejos de los flashes iniciales, con préstamos, cambios de club y experiencias en distintos contextos para ganar continuidad.

Temas Primera NacionalMarcelo GallardoMercado de pasesArgentinaSan Martín
