Secciones
SociedadActualidad

Dictan un taller gratuito de canto para adolescentes y jóvenes en Yerba Buena: cómo inscribirse

La propuesta del Ente Cultural de Tucumán busca responder al creciente interés por la música y generar espacios accesibles que fomenten la expresión vocal y artística.

Dictan un taller gratuito de canto para adolescentes y jóvenes en Yerba Buena: cómo inscribirse
Hace 1 Hs

El Ente Cultural de Tucumán invita a participar del taller gratuito “Introducción al canto para adolescentes”, una propuesta pensada a partir del creciente interés de adolescentes y jóvenes por la música y de la necesidad de contar con espacios accesibles que promuevan la expresión vocal y artística.

El taller se desarrollará a partir del viernes 16 de enero en el Centro Municipal de la Familia, ubicado en avenida Solano Vera 418, en Yerba Buena, y estará a cargo de la profesora María del Milagro Medina. La actividad es gratuita, con inscripción previa al número 3814758528.

Las clases se dictarán los días viernes, en las siguientes fechas: 16, 23 y 30 de enero, y 6, 13 y 20 de febrero, con dos propuestas diferenciadas según la edad de los participantes.

De 16 a 17, se ofrecerá el espacio de Introducción al canto, destinado a adolescentes de 13 a 17 años. En tanto, de 17 a 18, se dictará Introducción al canto y técnica vocal grupal, dirigido a jóvenes de 18 a 30 años.

El taller propone clases grupales de canto y técnica vocal, orientadas a desarrollar la voz, mejorar la respiración, la afinación y fortalecer la confianza escénica, en un ámbito pensado para el aprendizaje, la expresión y el disfrute de la música.

Temas Yerba BuenaEnte Cultural de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena

Cortes de tránsito en avenidas Aconquija y Perón de Yerba Buena

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Churreros y vendedores de licuados, a los golpes en Mar Azul: violenta pelea por los mejores lugares en la playa

Churreros y vendedores de licuados, a los golpes en Mar Azul: violenta pelea por los mejores lugares en la playa

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comentarios