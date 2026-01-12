Dictan un taller gratuito de canto para adolescentes y jóvenes en Yerba Buena: cómo inscribirse

El Ente Cultural de Tucumán invita a participar del taller gratuito “Introducción al canto para adolescentes”, una propuesta pensada a partir del creciente interés de adolescentes y jóvenes por la música y de la necesidad de contar con espacios accesibles que promuevan la expresión vocal y artística.
El taller se desarrollará a partir del viernes 16 de enero en el Centro Municipal de la Familia, ubicado en avenida Solano Vera 418, en Yerba Buena, y estará a cargo de la profesora María del Milagro Medina. La actividad es gratuita, con inscripción previa al número 3814758528.
Las clases se dictarán los días viernes, en las siguientes fechas: 16, 23 y 30 de enero, y 6, 13 y 20 de febrero, con dos propuestas diferenciadas según la edad de los participantes.
De 16 a 17, se ofrecerá el espacio de Introducción al canto, destinado a adolescentes de 13 a 17 años. En tanto, de 17 a 18, se dictará Introducción al canto y técnica vocal grupal, dirigido a jóvenes de 18 a 30 años.
El taller propone clases grupales de canto y técnica vocal, orientadas a desarrollar la voz, mejorar la respiración, la afinación y fortalecer la confianza escénica, en un ámbito pensado para el aprendizaje, la expresión y el disfrute de la música.