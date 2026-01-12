Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Comentarios