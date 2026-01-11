Secciones
DeportesFútbol

River acordó con Vélez por Maher Carrizo, pero al "Millonario" le surgió un competidor europeo

El extremo santiagueño ve con buenos ojos emigrar al Viejo Continente, aunque la oferta es menor que la que ofrecieron desde Núñez.

CODICIADO. Maher Carrizo es un extremo picante en el mano a mano y eso es lo que seduce a Marcelo Gallardo. CODICIADO. Maher Carrizo es un extremo "picante" en el mano a mano y eso es lo que seduce a Marcelo Gallardo.
Hace 2 Hs

La agenda de refuerzos de River para la temporada 2026 abrió un nuevo frente en el ataque. Con Marcelo Gallardo decidido a incorporar un extremo que le aporte desequilibrio y profundidad, el nombre de Maher Carrizo pasó a ocupar un lugar central luego de que se diluyera la posibilidad de sumar a Santino Andino, quien tiene la mira puesta en emigrar al fútbol europeo.

Ante ese escenario, el club de Núñez aceleró por el juvenil de Vélez y, a nivel dirigencial, hubo rápidos avances. River y el “Fortín” alcanzaron un principio de acuerdo para que el “Millonario” adquiera el 50% de los derechos económicos del futbolista por una cifra cercana a los siete millones de dólares, con la idea de quedar ambos clubes asociados frente a una futura transferencia.

Sin embargo, el pase entró en una zona de pausa. Aunque el entendimiento entre instituciones está encaminado, Carrizo, de apenas 19 años, ve con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en Europa y esa expectativa frenó los tiempos de la operación. Por ahora, la negociación con River no se cayó, pero tampoco hubo pasos decisivos para cerrarla.

En paralelo, el interés del exterior empezó a tomar forma. Desde Países Bajos, Feyenoord siguió de cerca la evolución del atacante y analiza presentar una oferta formal en los próximos días. De acuerdo a trascendidos, la propuesta del club neerlandés sería menor a la que River acordó con Vélez, aunque el atractivo de jugar en el Viejo Continente pesa en la balanza del futbolista.

Vélez duda en reforzar a un rival directo

En Liniers son conscientes de ese escenario y manejan dos opciones. Si la oferta europea resulta competitiva, la prioridad sería venderlo fuera del país, evitando reforzar a un competidor directo del ámbito local. En cambio, si los números no alcanzan lo esperado, el acuerdo con River podría reactivarse y avanzar.

Mientras tanto, Carrizo se mantiene enfocado en su presente deportivo, al margen de las tratativas. River, Vélez y Feyenoord esperan que el tablero se acomode, en una negociación que combina ambición deportiva, proyección internacional y el valor creciente de una de las promesas más atractivas del fútbol argentino.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Vélez SarsfieldMarcelo GallardoPaíses BajosLiga Profesional de FútbolMaher CarrizoTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Godoy Cruz rechazó una oferta del Panathinaikos por Santino Andino ¿Llega a River?

Godoy Cruz rechazó una oferta del Panathinaikos por Santino Andino ¿Llega a River?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

River dio por cerrada la novela Sebastián Villa y se bajó de la negociación: las razones

River dio por cerrada la novela Sebastián Villa y se bajó de la negociación: las razones

Godoy Cruz confirmó un acuerdo con River por Andino y negó versiones cruzadas

Godoy Cruz confirmó un acuerdo con River por Andino y negó versiones cruzadas

River se quedó sin arquero en plena pretemporada: ¿cuál es el plan de Marcelo Gallardo?

River se quedó sin arquero en plena pretemporada: ¿cuál es el plan de Marcelo Gallardo?

Lo más popular
Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán
1

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia
2

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo
3

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich
4

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja
5

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante
6

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Más Noticias
Nadie corre solo: la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

"Nadie corre solo": la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Barcelona-Real Madrid y River-Millonarios

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Barcelona-Real Madrid y River-Millonarios

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Comentarios