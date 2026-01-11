River acordó con Vélez por Maher Carrizo, pero al "Millonario" le surgió un competidor europeo

Ante ese escenario, el club de Núñez aceleró por el juvenil de Vélez y, a nivel dirigencial, hubo rápidos avances. River y el “Fortín” alcanzaron un principio de acuerdo para que el “Millonario” adquiera el 50% de los derechos económicos del futbolista por una cifra cercana a los siete millones de dólares, con la idea de quedar ambos clubes asociados frente a una futura transferencia.