River acordó con Vélez por Maher Carrizo, pero al "Millonario" le surgió un competidor europeo

La agenda de refuerzos de River para la temporada 2026 abrió un nuevo frente en el ataque. Con Marcelo Gallardo decidido a incorporar un extremo que le aporte desequilibrio y profundidad, el nombre de Maher Carrizo pasó a ocupar un lugar central luego de que se diluyera la posibilidad de sumar a Santino Andino, quien tiene la mira puesta en emigrar al fútbol europeo.
Ante ese escenario, el club de Núñez aceleró por el juvenil de Vélez y, a nivel dirigencial, hubo rápidos avances. River y el “Fortín” alcanzaron un principio de acuerdo para que el “Millonario” adquiera el 50% de los derechos económicos del futbolista por una cifra cercana a los siete millones de dólares, con la idea de quedar ambos clubes asociados frente a una futura transferencia.
Sin embargo, el pase entró en una zona de pausa. Aunque el entendimiento entre instituciones está encaminado, Carrizo, de apenas 19 años, ve con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en Europa y esa expectativa frenó los tiempos de la operación. Por ahora, la negociación con River no se cayó, pero tampoco hubo pasos decisivos para cerrarla.
En paralelo, el interés del exterior empezó a tomar forma. Desde Países Bajos, Feyenoord siguió de cerca la evolución del atacante y analiza presentar una oferta formal en los próximos días. De acuerdo a trascendidos, la propuesta del club neerlandés sería menor a la que River acordó con Vélez, aunque el atractivo de jugar en el Viejo Continente pesa en la balanza del futbolista.
Vélez duda en reforzar a un rival directo
En Liniers son conscientes de ese escenario y manejan dos opciones. Si la oferta europea resulta competitiva, la prioridad sería venderlo fuera del país, evitando reforzar a un competidor directo del ámbito local. En cambio, si los números no alcanzan lo esperado, el acuerdo con River podría reactivarse y avanzar.
Mientras tanto, Carrizo se mantiene enfocado en su presente deportivo, al margen de las tratativas. River, Vélez y Feyenoord esperan que el tablero se acomode, en una negociación que combina ambición deportiva, proyección internacional y el valor creciente de una de las promesas más atractivas del fútbol argentino.