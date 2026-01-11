El mercado tucumano cerró 2025 con un crecimiento en la venta de vehículos usados

De acuerdo al balance anual presentado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la provincia de Tucumán cerró el año 2025 con números positivos en la transferencia de vehículos usados, registrando un incremento del 11,89% en comparación con el período anterior.
Este crecimiento local se dio en un contexto de euforia para el sector a nivel nacional, donde se alcanzó el récord histórico de ventas con un total de 1.887.024 unidades comercializadas en todo el país. Esta cifra representa una suba del 8,12% respecto a 2024 (1.745.335 unidades) y logra superar la marca máxima previa que databa del año 2013: 1.855.032.
Si bien la provincia mostró un sólido desempeño por encima del promedio nacional, se ubicó en la zona media del ranking de crecimiento federal. Las provincias que lideraron las subas fueron Formosa (29,68%) y Santiago del Estero (25,24%).
Sin embargo, el 11,89% de Tucumán superó ampliamente el crecimiento de grandes distritos como la Provincia de Buenos Aires (6,39%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,19%) y Tierra del Fuego: 2,84%.
En diciembre se comercializaron en la provincia 2.913 vehículos, lo que reflejó una baja de un -6,87% respecto de los datos de diciembre 2024, con 3.128. En la comparación mensual, hubo un crecimiento de un 14,55%: versus a los 2.543 de noviembre.
Los modelos más elegidos
Aunque los datos por provincia se centran en el porcentaje de crecimiento, la tendencia general de consumo que impacta en las agencias tucumanas muestra una clara preferencia por los modelos económicos y las pick-ups:
El líder indiscutido: El Volkswagen Gol y Trend se consolidó nuevamente como el usado más vendido del país, con 104.581 unidades en todo el año.
Pick-ups en el podio: La Toyota Hilux (74.097 unidades) y la VW Amarok (50.957) ocuparon el segundo y cuarto lugar respectivamente, reafirmando la importancia de estos vehículos en el interior del país.
La palabra oficial
Alberto Príncipe, presidente de la CCA, destacó que el 2025 fue un año de resultados visibles tras el reacomodamiento de las variables económicas. No obstante, puso el foco en los desafíos para este 2026 que recién comienza. “Es trabajar en conjunto con las entidades financieras para lograr tasas de financiación adecuadas, una herramienta fundamental que hoy todavía se encuentra fuera de los valores adecuados”, señaló el directivo.
Para el primer semestre de 2026, el sector se mantendrá expectante para definir la tendencia de ventas, mientras avanza en la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la comercialización de stocks en todas las agencias de Argentina.