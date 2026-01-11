El mercado tucumano cerró 2025 con un crecimiento en la venta de vehículos usados

La palabra oficial

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, destacó que el 2025 fue un año de resultados visibles tras el reacomodamiento de las variables económicas. No obstante, puso el foco en los desafíos para este 2026 que recién comienza. “Es trabajar en conjunto con las entidades financieras para lograr tasas de financiación adecuadas, una herramienta fundamental que hoy todavía se encuentra fuera de los valores adecuados”, señaló el directivo.