River Plate juega su primer partido del año frente a Millonarios de Colombia

El encuentro se disputará, desde las 21, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y marcará la primera prueba formal del Millonario en el nuevo año.

PONE PRIMERA. El conjunto de Núñez juega esta noche su primer encuentro del año | Vía X: @RiverPlate PONE PRIMERA. El conjunto de Núñez juega esta noche su primer encuentro del año | Vía X: @RiverPlate
Hace 1 Hs

A dos semanas del inicio del Torneo Apertura, el cruce de River Plate ante el conjunto bogotano funcionará como banco de pruebas para empezar a delinear el funcionamiento del equipo y evaluar rendimientos individuales. En ese contexto, la atención estará puesta especialmente en las caras nuevas del plantel.

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya trabajan a la par del grupo y cuentan con grandes chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta del “Millonario”. Si bien Marcelo Gallardo aún no confirmó el once inicial, la idea del cuerpo técnico es comenzar a ensamblar piezas y observar respuestas en un escenario de competencia.

Una de las confirmaciones pasa por el arco. Ante las ausencias de Franco Armani y Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán será el encargado de custodiar los tres palos. El juvenil, que fue titular en la Reserva durante gran parte de 2025, tendrá una oportunidad clave para mostrarse y empezar a meterse en la consideración del entrenador.

DURA PRETEMPORADA. Tras duros días de trabajo en San Martín de los Andes, River viaja a Uruguay en busca de rodaje DURA PRETEMPORADA. Tras duros días de trabajo en San Martín de los Andes, River viaja a Uruguay en busca de rodaje

También habrá bajas y cuidados especiales. Marcos Acuña no será de la partida debido a un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, por lo que Viña aparece como una de las principales alternativas para ocupar el lateral izquierdo. En el mediocampo, Vera podría tener su estreno desde el arranque, en una zona que Gallardo comienza a reconfigurar de cara a la competencia oficial.

Del otro lado estará Millonarios, que también utilizará este amistoso como punto de partida para su temporada 2026. El conjunto colombiano afronta una pretemporada exigente, con compromisos ante equipos argentinos como Independiente y Boca, y con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa Sudamericana, certamen que disputará este año.

La gran novedad en el equipo cafetero es el regreso de Radamel Falcao. El “Tigre” renovó su vínculo con el club de sus amores y será una de las principales atracciones del amistoso en Montevideo. Con su jerarquía y experiencia, el delantero buscará liderar a un Millonarios que apunta a ser protagonista tanto en el plano local como internacional.

CRACKS. Quintero, Montiel y Aníbal Moreno, flamante refuerzo, se perfilan para ser titulares esta noche CRACKS. Quintero, Montiel y Aníbal Moreno, flamante refuerzo, se perfilan para ser titulares esta noche

Los datos de River vs. Millonarios

  • Hora: 21
  • TV: Disney+
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
DT: Marcelo Gallardo.

Posible formación de Millonarios

Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao.
DT: Hernán Torres.

Temas MontevideoClub Atlético River PlateMarcelo GallardoSebastián DriussiGonzalo MontielJuan Fernando QuinteroLucas Martínez QuartaAmistosos Verano
