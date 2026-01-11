Secciones
Violento tiroteo en Mar del Plata: asesinaron a un adolescente de un disparo en la cabeza

La Policía detuvo a un sospechoso y el caso volvió a poner el foco en una de las zonas más conflictivas de la ciudad.

Hace 1 Hs

Un adolescente de 16 años recibió un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento entre bandas en el barrio Nuevo Golf de Mar del Plata. La balacera se habría desatado el sábado por la tarde, cuando la víctima se desplazaba en una moto y fue atacada desde un Fiat Palio, según informó el diario La Nación.

Tras el impacto, el adolescente fue trasladado hasta un centro de salud próximo, donde se confirmó su fallecimiento.

Con intervención de la Justicia, las autoridades policiales avanzaron rápidamente con la investigación y lograron la aprehensión de un sospechoso señalado como el autor del disparo fatal.

En los primeros días del año ya son tres los homicidios registrados en la ciudad atlántica. La zona en donde se cometió el asesinato ya tiene antecedentes de enfrentamientos graves. 

Hospital Centro de Salud Zenón SantillánMar del Plata
