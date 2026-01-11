Nuestros derechos previsionales después de una vida de trabajo

Después de 30, 35 o incluso más años de trabajo y aportes, muchas personas llegan a la etapa jubilatoria con una mezcla de expectativas y temores. No siempre saben qué les corresponde, cómo se calcula su jubilación ni si lo que van a cobrar refleja verdaderamente su historia laboral. Lo primero que debemos entender es algo fundamental: la jubilación es un derecho, y, como todo derecho, debe conocerse, ejercerse y protegerse.