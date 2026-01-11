Los pequeños créditos, clave para los emprendedores

Giuliana es repostera en el Barrio El Bosque, de San Miguel de Tucumán. Comenzó hace 10 años en el rubro y sueña con establecer su propia pastelería. La maternidad supuso un desafío para su inserción en el mercado laboral y es el negocio de los dulces el que le permite sostenerse económicamente. Con una capacitación en pastelería profesional, logró posicionar su emprendimiento y crear una cartera de clientes.