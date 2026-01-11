Los pequeños créditos, clave para los emprendedores

Giuliana es repostera en el Barrio El Bosque, de San Miguel de Tucumán. Comenzó hace 10 años en el rubro y sueña con establecer su propia pastelería. La maternidad supuso un desafío para su inserción en el mercado laboral y es el negocio de los dulces el que le permite sostenerse económicamente. Con una capacitación en pastelería profesional, logró posicionar su emprendimiento y crear una cartera de clientes.
Julieta, de Barrio Parque, comenzó desde niña a cocinar tartas, budines y alfajores. Al terminar sus estudios terciarios, le resultó difícil conseguir trabajo. Decidió emprender en la pastelería, ofreciendo tartas y alfajores. Su empresa tiene nombre y logo: “Bon Sabor”.
Ambas jóvenes arrancaron con una inversión inicial para obtener herramientas pequeñas de trabajo: moldes, insumos, utensilios. Comenzaron cocinando en un horno doméstico hasta llegar a uno eléctrico a través de un crédito personal.
Hoy sus emprendimientos llevan sus años firmes ante las adversidades.
Rosa, por otro lado, de Barrio Parquecito Dos, abrió su imprenta después de que su peluquería dejó de tener rentabilidad. Costeó los sistemas de impresión con créditos y se pudo diversificar. Hace desde fotocopias y anillados hasta edición de fotos para poder mantener a su familia.
El contexto económico desafiante lleva a muchos tucumanos a establecer un emprendimiento. Estos se consolidan como una alternativa para sostener los ingresos familiares. Con apoyo estatal a través de microcréditos, capacitaciones y herramientas de financiamiento, miles de argentinos eligen no quedarse de brazos cruzados y construir su propio camino laboral.
Ante la dificultad creciente para acceder a empleos formales, los emprendimientos se han convertido en una respuesta estratégica para miles de personas que buscan sostener a sus familias. Lejos de ser una solución improvisada, esta alternativa cuenta hoy con el respaldo de diversos programas gubernamentales que ofrecen desde capacitación hasta financiamiento, marcando un cambio en la forma de concebir el desarrollo económico del país.
Programas de apoyo
Desde la Nación se despliegan una serie de iniciativas para acompañar a quienes deciden tomar las riendas de su futuro laboral.
Mediante el “Programa de Empleo Independiente (PEI)”, disponible en la web, se brinda apoyo y orientación específica para el desarrollo de negocios propios.
La Secretaría de Trabajo de la Nación complementa esta oferta con programas orientados tanto a emprendimientos independientes como a cooperativas.
Una de las herramientas destacadas es el “Programa Capacitar”, que ofrece formación gratuita para potenciar proyectos. Esta capacitación resulta fundamental para quienes carecen de experiencia previa en gestión de números o necesitan actualizar sus conocimientos en áreas específicas.
Al igual que el “Centro de Ayuda PyME (CAP)”, que funciona como un espacio de orientación y acompañamiento. Facilita el acceso a herramientas y regímenes vigentes, canaliza consultas y brinda información sobre el estado de trámites.
Microcréditos
En Tucumán, el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) ofrece planes y programas orientados a lograr el desarrollo económico y la plena ocupación de los factores productivos.
Las “MiPyMEs tucumanas” constituyen más del 90% de las empresas y cerca del 50% del empleo registrado privado en la provincia, siendo consideradas el motor del crecimiento económico local. Para apoyarlas, se creó la “Guía MiPYME”, un medio que sistematiza información sobre más de 200 programas y servicios disponibles para el desarrollo de emprendedores y empresas.
Por otro lado, el sistema de microcréditos tucumano representa un caso ejemplar de inversión social con resultados tangibles donde miles de ciudadanos que emprenden logran sostener un ingreso para sus familias.
En muchos casos, se trata de emprendimientos colectivos que, inclusive, generan trabajo para otras personas.
El éxito de este programa se refleja en los números cuya tasa de morosidad de los microcréditos ronda desde el 3% al 4,5%. Esto demuestra que los emprendedores han comprendido la solidaridad que implica este sistema.
Los fondos provienen plenamente de inversión provincial, canalizados a través del Ministerio de Desarrollo Social que tiene disponible el “Consorcio de gestión de microcréditos”-
Según informes de diciembre de 2025, el Gobierno provincial ha entregado mes de por medio microcréditos y herramientas de trabajo potenciando el talento local.
Necesidad de emprender
Lorena Montenegro, asesora contable especialista en emprendimientos y directora de Avanzar Group S.A.S., sostiene que la reinvención resulta ser el motor fundamental de los emprendedores actuales.
En su análisis, explica que enfrentar contextos críticos requiere de renovación y diversificación constantes, lo cual demanda acceso a información práctica sobre inversión.
El objetivo es convertir el capital en un generador de ingresos estables que, eventualmente, contribuya a la creación indirecta de empleo. Además, Montenegro enfatiza la importancia de mantener la inversión activa mediante la diversificación.
“No hay que dejar de invertir en los negocios, hay que diversificar”, recomienda.
Desde esta perspectiva, depender exclusivamente de una actividad comercial puede representar un riesgo innecesario. La clave está en invertir en múltiples iniciativas capaces de ofrecer bienes o servicios rentables, lo que exige que los emprendedores dediquen tiempo a planificar estratégicamente sus alternativas.
La directora identifica que algunos negocios fracasan por concentrarse excesivamente en la competencia, descuidando aspectos más determinantes.
Actualmente, por ejemplo, la calidad en la atención al cliente se ha convertido en un diferenciador crucial: los consumidores eligen en función del trato recibido, por lo cual resulta clave valorar y desarrollar el capital humano de la organización.
Respecto al marketing, Montenegro destaca la abundancia de recursos disponibles en internet, citando como ejemplo el potencial de plataformas como TikTok para la comercialización de productos. Explica que un video producido de manera casera puede alcanzar masivamente a posibles clientes.
Estos recursos accesibles representan herramientas que los nuevos empresarios deben conocer y aprovechar para impulsar sus negocios.
Finalmente, subraya la importancia de la paciencia y la planificación financiera: todo emprendimiento requiere tiempo para consolidarse, recomendando un período mínimo de tres meses, respaldado por el capital suficiente para mantener y sostener la operación durante esta etapa inicial.