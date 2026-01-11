Un pensador bajo fuego cruzado

En “El cielo partido” (1963), la novela clásica de Christa Wolf escrita en la República Democrática Alemana sobre el impacto subjetivo de la Alemania dividida, Manfred (que ha elegido el Oeste) le dice a su enamorada, Rita, cuando se ven por última vez: “Aunque nuestra tierra esté dividida, seguimos compartiendo el mismo cielo”. Rita (que ha elegido permanecer en el Este) le responde amargamente: “No, primero partieron el cielo”. Aunque se trata de una novela que hace apología de la Alemania Oriental, ofrece una acertada visión de cómo nuestras divisiones y luchas “terrenales”, en última instancia, siempre tienen lugar en un “cielo partido”, es decir, en una división mucho más radical y exclusiva del propio universo (simbólico) que habitamos. El portador y el instrumento de esta “partición del cielo” es el lenguaje, en cuanto medio que sustenta la forma en que experimentamos la realidad: el lenguaje, y no los intereses egoístas primitivos, es lo que provoca la división primigenia y más importante. Gracias al lenguaje podemos “habitar mundos diferentes” al de nuestros vecinos, aunque vivan en la misma calle.