Un Solsticio a favor de la poesía

Solsticio de verano completa, hasta el presente, la saga poética iniciada con Herrera el Viejo (2020). A modo de diario, el yo lírico contempla momentos plenos y dolorosos del pasado junto a las ganancias del presente en el que escribe los poemas. Así como en Herrera el Viejo, nutrido por la tradición de la poesía y de la pintura española, aquí el poeta nos anticipa su elección por el canto llano y recibe gustoso la invitación del Cenit del verano que le abre paso al renacer de la palabra. Bajo este Solsticio, Ricardo Herrera (Buenos Aires, 1949) cumple con el paradigma del poeta post-Hölderlin: ese ermitaño final que ha conocido el mundo para aislarse de él y convertirlo en obra.