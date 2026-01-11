Sacrificial Reflexiones psicoanalíticas

También en el texto citado se lee que “el sacrificio significa que, en el objeto de nuestros deseos, intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese Otro que llamo aquí el Dios oscuro”. Se advierte ahí que hay una sola manera de resistir a la fascinación que ejerce el sacrificio: estar animado por una fe, muy difícil de mantener, del tipo de la formulada por Spinoza como Amor intellectualis Dei. En ella el dominio de Dios es el universo de significantes, condición para lograr “un desasimiento sereno, excepcional, en lo tocante al deseo”. Es que el deseo no sólo lleva al amor, también hace su límite, y es por eso que “el amor (...) sólo puede postularse en ese más allá donde, para empezar, renuncia a su objeto”.